Un tempo pesava 232kg, oggi è un’altra persona: l’incredibile trasformazione di Tammy

Un tempo il suo peso superava i 320 kg. Oggi Tammy Slaton è irriconoscibile. La protagonista di 1000-Lb Sisters, nota in Italia come Vite al limite, è tornata a far parlare di sé per un cambiamento radicale che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media internazionali. Dopo un lungo percorso clinico, fisico ed emotivo, ha perso oltre 230 kg.

Il percorso clinico: dalla chirurgia bariatrica alla rimozione della pelle

Tammy ha raggiunto un primo importante risultato grazie alla chirurgia bariatrica, cui si è sottoposta nel 2022. In seguito, ha affrontato un ulteriore intervento per rimuovere l’eccesso di pelle causato dal rapido dimagrimento. Secondo quanto riportato dai media americani, sono stati rimossi oltre 6 kg di tessuti cutanei in eccesso, localizzati su addome, braccia e mento.

Il percorso è stato seguito dalle telecamere del reality, mostrando i momenti più delicati e l’impatto psicologico legato alla trasformazione.

Le immagini che mostrano la trasformazione

Le recenti foto pubblicate da Tammy sui social mostrano una donna profondamente diversa da quella conosciuta nei primi episodi del programma. I lineamenti del viso sono visibilmente cambiati, e la perdita di peso ha trasformato completamente la sua figura.

Molti fan, che l’hanno incontrata durante eventi pubblici, l’hanno definita “irriconoscibile”. Le immagini, riprese anche da testate come People ed E! Online, evidenziano il progresso ottenuto e la determinazione con cui Tammy ha affrontato il proprio percorso di salute.

