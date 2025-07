Dramma in casa di Domenico Modugno: panico in pieno giorno

Un furto organizzato nei minimi dettagli, avvenuto in pieno giorno e in uno dei luoghi più iconici della capitale. È accaduto nella storica villa romana in cui vive la vedova di Domenico Modugno, simbolo indiscusso della musica italiana. I ladri hanno agito con estrema cautela, forzando una porta-finestra durante l’assenza della donna. Una casa carica di memoria, trasformata all’improvviso nel bersaglio perfetto per un’azione criminale chirurgica.

Leggi anche: Diogo Jota, il dolore della moglie a un mese dal matrimonio: parole strazianti

Leggi anche: Spiacevole invasione in spiaggia, bagnanti in fuga: cos’è successo (VIDEO)

L’obiettivo: una cassaforte scomparsa nel nulla

Al rientro, l’abitazione sembrava immacolata. Nessun disordine, nessuna devastazione visibile. Ma mancava una cosa: la cassaforte. È stato il custode ad accorgersi dei segni di effrazione, dando subito l’allarme e contattando il 112. All’interno della cassaforte – il cui valore economico non è stato ancora comunicato – si sospetta fossero custoditi oggetti dal forte valore affettivo e documenti privati appartenenti alla famiglia Modugno.

Le indagini: telecamere, sospetti e ipotesi

I carabinieri sono intervenuti tempestivamente e hanno avviato accertamenti tecnici e rilievi. Le indagini si stanno ora concentrando sulle telecamere di sorveglianza presenti lungo l’Appia Antica, nel tentativo di identificare i responsabili o ricostruire la dinamica della fuga. Un dettaglio inquietante: si teme che i ladri conoscessero bene le abitudini della proprietaria. Una soffiata? Una lunga osservazione? Gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva