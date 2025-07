Spiacevole invasione in spiaggia, bagnanti in fuga: cos’è successo (VIDEO)

La giornata si presentava ideale per trascorrere del tempo in spiaggia: cielo sereno, temperature elevate e condizioni perfette per il relax. Tuttavia, la zona balneare è rimasta quasi completamente vuota. Questo scenario insolito è stato documentato da un video diventato virale su TikTok, in cui una testimone mostra le conseguenze di un fenomeno eccezionale.

Nel filmato si osserva una madre con il proprio figlio coinvolti in una invasione di coccinelle. Il bambino appare ricoperto dagli insetti, tanto da dover coprire la bocca per evitare di ingerirli. L’autrice del video, Lauren Whiteman, commenta: “Non ho mai sperimentato niente del genere” e si interroga sulle cause dell’assenza di persone sulla spiaggia in una giornata di sole. La risposta, come documentato, è l’arrivo massiccio di coccinelle che rende impossibile la permanenza all’aperto.

Invasione di coccinelle sulla spiaggia: testimonianze e disagi per i bagnanti

A Weston-super-Mare, nel Somerset, alcuni frequentatori delle spiagge hanno riferito di aver vissuto episodi straordinari. Alcune persone hanno dichiarato di essere state morse, anche se gli esperti precisano che le coccinelle possono pizzicare solo in situazioni di minaccia. Secondo quanto riportato dal portale Somerset Live, numerosi cittadini sono stati costretti ad abbandonare la spiaggia e a cercare rifugio all’interno di edifici per evitare l’infestazione. Sui social sono circolati ulteriori video che mostrano coccinelle su passeggini, automobili, ombrelloni e perfino sui generi alimentari. L’infestazione si è estesa ben oltre i confini di una sola città.

