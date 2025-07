West Nile in Italia, scoperto un focolaio: ecco dove

L’arrivo del West Nile in una nuova area conferma la diffusione in Italia di virus una volta ritenuti esotici. Le autorità raccomandano, per precauzione, di ridurre l’esposizione alle punture di zanzara, in particolare al tramonto e durante la notte, utilizzando repellenti, zanzariere e indossando abbigliamento adeguato come maniche lunghe. È importante inoltre limitare i ristagni d’acqua, ambiente favorevole per la riproduzione dei vettori. Dove si trova il nuovo focolaio?

West Nile virus, 8 casi in Campania: 4 pazienti in gravi condizioni

Il numero dei casi di infezione da West Nile in Campania è salito a otto. Quattro persone si trovano ricoverate in condizioni gravi presso i reparti di terapia intensiva degli ospedali Moscati di Aversa e Cotugno di Napoli. Secondo quanto riportato da fonti sanitarie, la maggior parte dei pazienti aveva recentemente soggiornato a Baia Domizia, località balneare del litorale casertano, dove sarebbe stato individuato un focolaio.

Le parole di Vincenzo De Luca

Sul tema è intervenuto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha dichiarato: “Stiamo analizzando bene la situazione sul virus. Il problema c’è ovviamente, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarme particolari”. Il governatore ha inoltre sottolineato che si tratta di “singoli episodi che sono assolutamente sotto controllo”, aggiungendo che le autorità sanitarie regionali stanno monitorando con attenzione anche “questi virus nuovi che arrivano”.

