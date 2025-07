Diogo Jota, il dolore della moglie a un mese dal matrimonio: parole strazianti

Era una ricorrenza che doveva essere celebrata con felicità, amore e sorrisi. E invece si è trasformata in un grido silenzioso, affidato a un post che ha spezzato il cuore di migliaia di persone. Ventidue luglio: per molti un giorno qualunque, ma non per lei. Non per Rute Cardoso. Quel giorno avrebbe segnato il primo mese di matrimonio con l’uomo della sua vita. Ma al posto di un brindisi o di un abbraccio, ci sono state solo lacrime e un ricordo incancellabile.

Rute ha scelto Instagram per condividere con il mondo il suo dolore. Una manciata di parole e alcune immagini scattate nel giorno più bello, che oggi sembrano quasi irreali. “Un mese dal nostro ‘nemmeno la morte ci separerà’. Per sempre. Il tuo bianco”, ha scritto, lasciando che fosse la memoria a parlare, mentre il lutto si fonde con un amore che non conosce fine.

Un amore nato tra i banchi di scuola

La storia tra Diogo Jota e Rute Cardoso non è solo quella di un calciatore e della sua compagna: è un romanzo che ha il sapore delle favole più pure. Entrambi originari del Portogallo, si erano conosciuti da adolescenti, quando avevano solo 15 anni. Da allora, nessuna distanza e nessuna difficoltà li ha separati. Era l’aprile del 2012 quando i due si sono innamorati per la prima volta, e da quel momento non si sono mai più lasciati.

Rute è sempre stata il punto fermo nella vita di Diogo: c’era quando militava nelle giovanili del Paços de Ferreira, e c’era anche quando è esploso nel panorama internazionale. Sui social non ha mai nascosto la sua ammirazione per il compagno, celebrandone i successi, dalle prime convocazioni con la Nazionale Under 19 del Portogallo fino all’arrivo nella Premier League.

