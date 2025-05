Alpinista disperso in Italia, poco fa la notizia peggiore: come lo hanno ritrovato. Ha avuto il più tragico degli epiloghi la vicenda che, nelle ultime ore, ha tenuto con il fiato sospeso l’intero Paese. L’alpinista italiano di 28 anni, disperso da ieri mentre affrontava la salita al Gran Zebrù, è stato ritrovato senza vita. II giovane è stato sorpreso e travolto da una valanga durante la scalata. I dettagli sull’incidente e il ritrovamento.

Leggi anche: Panico sulla nave da crociera, turisti finiscono in mare: ci sono feriti

Leggi anche: Malore improvviso agli internazionali di tennis, si accascia davanti a tutti: partita sospesa

Tragico indicente per il giovane alpinista: travolto per metri

Un tragico incidente ha coinvolto il giovane alpinista Fabio Trevisan, di 28 anni, residente a Laives, in provincia di Bolzano. Mentre affrontava la scalata del Gran Zebrù, situato nel gruppo dell’Ortles in Trentino Alto Adige, è stato travolto da una valanga che lo ha trascinato per metri e gli è stata fatale. Il dramma si è consumato nel canalone est, a un’altitudine di 3.857 metri, dove Trevisan si trovava in compagnia di un amico alpinista.

Leggi anche: Schianto in fase di atterraggio: paura in Italia

Dramma sul Gran Zebrù: valanga fatale

Le prime ricostruzioni indicano che una massa di neve instabile si è staccata improvvisamente, trascinando Trevisan a valle per circa 300 metri. Il compagno di cordata, che si trovava a poca distanza, è stato solamente sfiorato dalla slavina ed è riuscito a lanciare l’allarme rapidamente, permettendo così l’avvio delle operazioni di soccorso.

Le squadre del Soccorso alpino di Solda e della Guardia di Finanza sono intervenute immediatamente, supportate da elicotteri e unità specializzate. Le ricerche si sono inizialmente concentrate sull’analisi del segnale del cellulare dell’alpinista, nella speranza di localizzarlo. Tuttavia, nonostante gli sforzi incessanti, fino al calare del buio non è stato possibile individuarlo, portando alla temporanea sospensione delle ricerche.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva