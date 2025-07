Valentino, spari in casa sua: cos’è successo

Un tentativo di rapina ha gettato nel panico la villa di Valentino Garavani, celebre stilista italiano, nella serata di domenica 6 luglio intorno alle 19. L’abitazione, situata sull’Appia Antica a Roma, è stata presa di mira da due malviventi che, a bordo di una Fiat Panda, hanno cercato di accedere alla proprietà con l’obiettivo di sottrarre gioielli e altri oggetti di valore. La presenza in casa dello stilista, insieme ai collaboratori domestici e alcuni ospiti, ha reso ancora più delicata la situazione. L’intervento tempestivo del personale di vigilanza ha impedito che il piano criminale andasse a buon fine.

L’intervento del vigilante

L’azione dei ladri è stata subito notata grazie al sistema di videosorveglianza attivo nella villa. Il vigilante, osservando i movimenti sospetti attraverso le telecamere, si è precipitato in giardino per affrontare i due uomini. Nel tentativo di intimidirli e mettere al sicuro le persone presenti, il vigilante ha esploso un colpo di pistola in aria, costringendo così i malviventi alla fuga. Il rumore dello sparo ha provocato momenti di forte tensione tra i presenti, ma non si sono registrati feriti.

Rapina sventata dal vigilante

Subito dopo lo sparo, diverse persone sono accorse all’esterno della villa per comprendere cosa fosse accaduto. Il vigilante ha riferito ai presenti i dettagli dell’accaduto, rassicurandoli sull’immediato allontanamento dei ladri. Sono stati allertati i soccorsi e le forze dell’ordine, che sono giunte rapidamente sul posto. Tuttavia, i responsabili del tentato furto erano già riusciti a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe.

