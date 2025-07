Viaggio spirituale finisce in tragedia: il bus di pellegrini si schianta contro un tir

Un pellegrinaggio religioso ha avuto un epilogo drammatico nelle prime ore del mattino. Un autobus carico di fedeli diretto verso uno dei più importanti luoghi di culto della regione, è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale con un mezzo pesante. L’impatto, avvenuto su un tratto particolarmente trafficato durante la stagione dei pellegrinaggi, ha provocato un bilancio tragico e lasciato la comunità in stato di shock.

Tragedia in India, scontro tra pullman e camion

L’incidente ha avuto luogo in mattinata nello stato indiano del Jharkhand. L’autobus, che trasportava decine di persone tra uomini, donne e bambini, era diretto verso Deoghar, meta di milioni di pellegrini ogni anno per la venerazione presso il tempio di Baidyanath. Secondo le prime informazioni, la collisione frontale con un camion proveniente dalla direzione opposta ha distrutto entrambi i veicoli, rendendo difficoltosi i soccorsi e complicando ulteriormente la situazione già critica.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è particolarmente noto per essere percorso da numerosi veicoli, specialmente durante i periodi di festività religiosa. Le forze dell’ordine hanno subito isolato l’area, mentre i soccorritori hanno lavorato senza sosta per estrarre i passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere.

Le cause dell’incidente

Le condizioni meteorologiche erano stabili e la visibilità buona al momento dello schianto. Tuttavia, la dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire: le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per comprendere le cause e le eventuali responsabilità. Tra le ipotesi più accreditate vi è un possibile errore umano, forse dovuto a stanchezza o distrazione del conducente, ma non si escludono altre cause.

Il governatore del Jharkhand e le istituzioni locali hanno espresso profondo cordoglio per la tragedia e hanno assicurato il massimo impegno per garantire assistenza alle famiglie delle vittime e ai feriti. È stata annunciata l’apertura di un’inchiesta ufficiale per fare piena luce sulle responsabilità e sulle dinamiche dell’evento.

