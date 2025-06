Villa Pamphili, come è morta Anastasia: la super-perizia per confermare l’ipotesi terrificante. Il tragico caso della morte di Anastasia Anatolyevna Trofimova e della piccola Andromeda si arricchisce di nuovi sviluppi. Le autorità italiane stanno approfondendo una pista cruciale per cui sarà necessario avere la prova della morte della donna. Una nuova consulenza è stata incaricata di valutare tutte gli elementi emersi per verificare quello che potrebbe essere sfuggito dagli esami autoptici.

Villa Pamphili, chi era la donna trovata morta

I resti di Anastasia sono stati rinvenuti nel parco di Villa Pamphili e identificati tramite un tatuaggio. La giovane, di origine russa e nata a Omsk, aveva solo 28 anni. Con lei è stata trovata senza vita la figlia Andromeda Ford, nata a Malta appena un anno prima del tragico evento. Kaufmann aveva registrato entrambe presso l’ambasciata americana, utilizzando per Anastasia il falso nome di “Stella Ford”.

Secondo Tatiana Zemliakova, madre di Anastasia, l’ultima comunicazione risale al 2 giugno scorso: un’email in cui Anastasia esprimeva preoccupazione per la sua relazione con l’uomo che affermava di amarla. Dopodiché, il silenzio. Gli investigatori stanno cercando di colmare questo vuoto temporale per far luce sulla vicenda.

Gli spostamenti di Anastasia

A partire da un visto UE ottenuto in Ungheria o Romania, Anastasia si era trasferita in Europa per seguire un corso di inglese. Durante questo periodo, potrebbe aver incontrato Kaufmann, anche se non si esclude che i due si conoscessero già da prima. Successivamente, lui le propose di trasferirsi a Malta, dove iniziarono una convivenza nella cittadina di Marsascala.

Una vicina ha dichiarato: «Fino a dicembre venivano sempre qui con la bambina, sembravano una famiglia normale». Tuttavia, da gennaio, Anastasia non è più stata vista, e a febbraio è comparsa una donna bionda maltese, mai più rivista da allora.

