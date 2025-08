Terremoto, fortissima scossa di magnitudo 6.8: allarme in tutta l’area – Un terremoto di magnitudo 6.8 è stato rilevato questa mattina, 3 agosto, alle ore 7:30 italiane, nella medesima area già interessata da forti scosse nei giorni precedenti. Secondo quanto riferito dall’INGV, l’epicentro è localizzato a una profondità di 15 chilometri. Le autorità locali hanno comunicato: “Onde di tsunami sono possibili in tre distretti della penisola”, come dichiarato dal Ministero per le Situazioni di Emergenza.

L’evento odierno si inserisce in un contesto di attività geologica in aumento nella zona. Il sisma è stato registrato al largo delle Isole Curili, tra la penisola russa della Kamchatka e l’isola giapponese di Hokkaido. Solo tre giorni prima, il 30 luglio, un terremoto di magnitudo 8.8 aveva colpito la stessa area, con epicentro a 126 km da Petropavlovsk-Kamchatsky e profondità di 19 km. Questo evento ha generato un’allerta tsunami estesa dal Giappone alle Hawaii, raggiungendo anche Guam e l’Ecuador. Le prime onde hanno investito la cittadina russa di Severo-Kurilsk, provocando danni alla zona portuale e a un impianto di pesca, mentre la popolazione locale era già stata evacuata preventivamente.

Eruzione del vulcano Krasheninnikov dopo 450 anni e attività del Klyuchevskoy

Ad aggravare lo scenario, nelle ultime 48 ore si sono verificate due eruzioni vulcaniche nella penisola della Kamchatka. Il vulcano Krasheninnikov è entrato in eruzione per la prima volta dopo 450 anni, emettendo una colonna di cenere alta sei chilometri diretta verso l’Oceano Pacifico. Il Ministero ha precisato: “La colonna si sta diffondendo verso est. Non ci sono aree popolate lungo il suo percorso e non è stata registrata alcuna caduta di cenere in località abitate”.

