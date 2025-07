West Nile, quando bisogna andare in ospedale: i sintomi e i chiarimenti degli esperti – Continua a crescere il bilancio delle vittime legate al virus West Nile in Italia. Dall’inizio dell’anno sono nove le persone decedute a causa dell’infezione: una in Piemonte, tre nel Lazio e cinque in Campania. L’ultimo caso risale a ieri sera: si tratta di un uomo di 76 anni, dializzato, morto a Caserta. Era originario della provincia di Salerno e si trovava in una residenza sanitaria a Grazzanise. Una notizia che, oltre a suscitare allarme, evidenzia come il virus abbia colpito con forza territori che in passato non erano considerati zone critiche.

Secondo Antonello Maruotti, ordinario di Statistica all’università Lumsa di Roma, l’andamento del contagio da West Nile segue uno schema ormai noto: la curva tende a salire dalla metà di luglio, per raggiungere il picco tra la seconda e la terza settimana di agosto, per poi scendere rapidamente. “Ci aspettiamo un picco dopo Ferragosto, ma non si tratta di una novità. Già nel 2018 avevamo registrato oltre 550 casi, e lo scorso anno ci siamo fermati poco sopra quota 460”, spiega Maruotti in un’intervista pubblicata da Rainews.it. Quello che colpisce, però, è la distribuzione geografica. “Negli anni scorsi i casi erano quasi sempre localizzati in Emilia-Romagna, Veneto e alcune aree della Pianura Padana. Quest’anno, invece, i focolai principali si sono registrati in provincia di Latina e in Campania. È un cambiamento significativo rispetto al passato”, ha aggiunto. Secondo Maruotti, dunque, è ragionevole aspettarsi ancora nuovi contagi nelle prossime settimane, prima della discesa.

Bassetti: niente allarmismi, ma attenzione ai sintomi neurologici

Sul tema è intervenuto anche Matteo Bassetti, infettivologo e primario al policlinico San Martino di Genova, che ha invitato a mantenere la calma e a evitare inutili corse al pronto soccorso. “Non c’è un aumento fuori controllo rispetto agli anni precedenti, ma il virus quest’anno ha colpito aree diverse, come Lazio e Campania. L’importante è non cedere all’allarmismo e dare indicazioni chiare ai cittadini”, ha chiarito l’esperto. L’invito di Bassetti è a non andare in ospedale al primo segno di febbre. “Non è vero che basta la febbre per correre al pronto soccorso. Quello che deve far scattare il campanello d’allarme è la febbre accompagnata da sintomi neurologici come mal di testa forte, rigidità nucale, confusione mentale, tremori o paralisi dei nervi facciali. In questi casi è corretto rivolgersi a una struttura sanitaria. In tutti gli altri, è inutile intasare i pronto soccorso, soprattutto in una stagione già complicata come l’estate”, la precisazione.

