Wimbledon, la rivelazione di Djokovic: “Cosa mi ha fatto perdere”

La semifinale di Wimbledon ha visto un inatteso cambio di rotta nella narrazione del torneo. Novak Djokovic, protagonista di numerose imprese sull’erba londinese, si è dovuto arrendere in tre set al talento di Jannik Sinner, che ha saputo imporsi con autorità e maturità (6-3, 6-3, 6-4). L’italiano, attuale numero uno del mondo, ha dimostrato una straordinaria solidità mentale e fisica, conquistando così la finale contro Carlos Alcaraz, dove cercherà la rivincita dopo il confronto al Roland Garros. Quali sono state le parole di Djokovic dopo la partita?

Wimbledon, la sconfitta di Djokovic

Il match ha evidenziato la crescita di Sinner, capace di gestire ogni momento con freddezza, imponendo il proprio gioco e costringendo Djokovic a rincorrere. L’azzurro ha sfruttato la sua potenza e l’accuratezza nei colpi, mostrando, ancora una volta, di essere all’altezza delle aspettative da leader del ranking ATP.

Dal lato opposto della rete, Djokovic ha lottato ma senza riuscire a trovare la consueta brillantezza nei momenti chiave. Il serbo, oggi numero 6 del ranking ATP, ha dovuto fare i conti sia con un avversario in grande spolvero sia con una condizione fisica non ottimale.

Djokovic e i complimenti all’avversario

Nel corso della conferenza stampa post-partita, Djokovic si è mostrato lucido ma visibilmente deluso. Il campione serbo non ha cercato alibi: “Non mi sentivo molto bene in campo, ma non voglio trovare scuse o parlare del mio infortunio. Jannik è stato troppo forte. Voglio solo congratularmi con lui per una grande prestazione. Sono deluso, certo, ma questa è la realtà”.

