Zanzare, ecco cosa le fa allontanare: i trucchetti che funzionano sempre – Con l’arrivo dell’estate, a Roma come in molte altre città italiane, tornano puntuali non solo il caldo torrido e le notti afose, ma anche loro: le zanzare. Invisibili nemiche della tranquillità domestica, capaci di rovinare una serata sul balcone o un riposo notturno con un solo ronzio. Se le disinfestazioni periodiche restano uno strumento indispensabile e l’installazione di zanzariere alle finestre è ormai una soluzione consolidata, esistono anche rimedi naturali che possono aiutare, in modo sorprendentemente efficace, a tenere lontane le zanzare senza ricorrere a sostanze chimiche.

Zanzare, ecco cosa le fa allontanare: i trucchetti che funzionano sempre

Prima di affidarsi ai rimedi della nonna, però, una premessa è doverosa: la disinfestazione resta la prima mossa da fare. In particolare, è consigliabile intervenire nei mesi primaverili, tra aprile e maggio, per evitare che le larve si trasformino in sciami infestanti nei mesi caldi. Un secondo intervento può essere utile a luglio, quando la popolazione di zanzare tende a esplodere. Non dimentichiamo poi l’importanza di eliminare ristagni d’acqua, anche i più piccoli, nei sottovasi, nei bidoni o nei tombini del giardino: sono veri e propri hotel a cinque stelle per le zanzare femmine che cercano un luogo per deporre le uova. Una volta messa in sicurezza l’abitazione, si può passare a qualche trucco naturale, semplice da attuare e (quasi) a costo zero.

Il caffè: alleato insospettabile contro le zanzare

Forse non tutti sanno che le zanzare detestano l’odore del caffè. E non parliamo solo dei chicchi, ma anche della polvere già usata. Un rimedio efficace consiste nel bruciare leggermente i fondi di caffè, facendo sprigionare un aroma che tiene lontani gli insetti. In alternativa, si possono spargere i fondi ancora umidi nei vasi o nelle aiuole: non solo allontaneranno le zanzare, ma faranno anche bene alle piante. Una doppia vittoria.

Limone e aceto: coppia vincente

Due ingredienti che non mancano mai in cucina diventano, se usati con furbizia, repellenti naturali potentissimi. Le zanzare non sopportano l’odore del limone e ancor meno quello dell’aceto. Un trucco semplice è quello di tagliare qualche fettina di limone, imbeverla di aceto e sistemarla in ciotoline da distribuire sul davanzale o sul balcone. In alternativa, si può preparare una miscela spray a base di succo di limone e aceto da nebulizzare su tende, finestre o persino sulle piante. E se i vicini se ne lamentano… vuol dire che funziona.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva