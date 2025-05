News Tv.“Affari tuoi Vip”, nomi degli ospiti protagonisti e le curiosità sullo Speciale. È tutto pronto per una serata che promette ascolti da record e intrattenimento allo stato puro. Rai 1 punta sull’asso più amato del momento, affiancato da una squadra di volti noti e performance musicali dal vivo, per trasformare un collaudato format del preserale in un evento da prima serata. Ma dietro i riflettori, si cela una strategia precisa: consolidare il successo di un conduttore che è ormai ben più di una scommessa vinta. Vediamo tutte le curiosità sull’attesissimo evento televisivo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Affari Tuoi Vip: un format familiare che si reinventa in prima serata

Affari Tuoi Vip non è solo una puntata speciale del celebre game show di Rai 1: è un vero e proprio esperimento editoriale. Domenica 4 maggio, in prima serata sulla rete ammiraglia, il programma debutterà in una nuova veste arricchita da ospiti famosi, performance live e un’atmosfera da varietà di lusso. Inizialmente previsto per il 2 maggio, l’evento è stato posticipato a causa del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco e dei conseguenti cambi nel palinsesto.

La formula del successo è semplice ma potentissima: prendere un gioco amato da milioni di italiani, condotto da un volto rassicurante e amatissimo, e trasformarlo in un evento corale, dove l’intrattenimento si mescola con la comicità e la musica dal vivo. Una “gallina dalle uova d’oro” che, secondo i dati Auditel, sfiora i 6 milioni di spettatori ogni giorno nella fascia del preserale. La Rai lo sa bene, e ora scommette su questo format anche per la fascia serale del weekend, da sempre terreno competitivo e strategico. (Continua a leggere dopo la foto…)

Stefano De Martino: da ballerino a re del prime time

Il vero protagonista di Affari Tuoi Vip è senza dubbio Stefano De Martino. Dalla sua prima apparizione nel 2009 ad Amici di Maria De Filippi fino alla consacrazione come volto di punta di Rai 1, il percorso del conduttore partenopeo è stato tutto in salita. E se oggi è tra i più corteggiati e stimati del panorama televisivo, lo deve a una carriera costruita con cura, fatica e coraggio. “È un orario di punta con un programma che ha una storia infinita — ha dichiarato a Che Tempo che Fa — dico sempre che quei 7 milioni erano lì e bisognava solo non farli scappare e non rovinare le cose. Non era detto che io riuscissi a non rovinarle”.

Il successo di Stefano De Martino va oltre i numeri: piace ai giovani e ai meno giovani, è percepito come un sex symbol ma anche come il “ragazzo della porta accanto”, ed è diventato in breve tempo uno dei pochi volti capaci di unire pubblico e critica. La sua conduzione è fluida, mai invasiva, con punte di ironia e momenti di empatia autentica. Il progetto Affari Tuoi Vip rappresenta il suo vero esame di maturità, e i vertici di viale Mazzini sembrano crederci a tal punto da averlo “blindato” con un contratto faraonico, in vista — forse — di una futura co-conduzione al Festival di Sanremo.

