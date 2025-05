Claudio Amendola, il gesto da brividi per Antonello Fassari: italiani in lacrime

Personaggi Tv. Nel cuore pulsante di Roma, tra i palazzi color ocra della Garbatella, qualcosa si muove. È il profumo di una storia familiare che, per anni, ha tenuto incollati milioni di spettatori al piccolo schermo. A dieci anni dall’ultima puntata, I Cesaroni riaprono le porte del loro storico ristorante e con esso quelle del cuore di chi non ha mai smesso di amarli. Il ritorno della serie è ufficiale e, a guidare il cast, c’è ancora una volta Claudio Amendola, che stavolta indossa anche i panni di regista e ha voluto rendere omaggio ad Antonello Fassari, scomparso da poco. (Continua dopo le foto)

Garbatella riaccende le luci: tornano I Cesaroni

Claudio Amendola ha raccontato il ritorno de I Cesaroni con entusiasmo a La Repubblica, mostrando un set in pieno fermento, tra emozione e nostalgia. Perché se la macchina da presa è ripartita, il tempo sembra essersi fermato: “È come se avessi smesso due mesi fa”, dice Amendola, colpito dalla naturalezza con cui gli attori sono tornati nei loro ruoli. Ma a mancare, e si sente, è Antonello Fassari, il compianto interprete di Cesare, scomparso il 5 aprile scorso. (Continua dopo le foto)

Tornano “I Cesaroni”, l’omaggio di Claudio Amendola ad Antonello Fassari sul set

C’è un dettaglio che racconta tutto, senza bisogno di parole. Sul ciak, in bella vista, è scritto “Ciao Antonello”. Un gesto semplice ma potentissimo che ha commosso l’intero cast. L’assenza di Fassari pesa, lo si avverte in ogni angolo del set. Non solo per l’eredità artistica che lascia, ma per il vuoto umano che ha lasciato tra i colleghi e gli amici di una vita. Amendola non lo nasconde: quel ciak è “il nostro modo di dirgli che è ancora con noi”. L’atmosfera sul set è carica di emozioni contrastanti. C’è la gioia di una reunion attesissima, ma anche la malinconia di un ritorno che non può essere completo. Eppure, proprio quel dolore condiviso sembra aver cementato ancora di più il legame tra i protagonisti. Chi saranno i nuovi volti dell’amatissima serie italiana?

