Stefano De Martino, in arrivo lo stop da parte della Rai: quali i programmi a rischio

News Tv. Negli ultimi mesi Stefano De Martino è diventato senza dubbio uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Conduzioni di successo, ascolti record e un’immagine pubblica sempre più forte. Tuttavia, dietro le quinte, qualcosa sembra essersi incrinato. Nonostante il consenso trasversale del pubblico e la pioggia di like sui social, la Rai ha deciso di frenare la corsa del conduttore napoletano bloccando ben tre progetti che avrebbero dovuto consolidare ulteriormente la sua posizione sul piccolo schermo. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

Il golden boy della Rai rallenta la corsa

La Rai ha bloccato tre programmi che di Stefano De Martino. A riportarlo è stato Dagospia, attraverso la penna del giornalista Giuseppe Candela, sempre ben informato sulle dinamiche interne di Viale Mazzini. Una scelta che ha sorpreso molti, soprattutto alla luce del successo di Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile, due programmi che De Martino ha trasformato in veri e propri fenomeni televisivi. Il primo stop riguarda l’attesa puntata finale di Stasera Tutto è Possibile, che sarebbe dovuta andare in onda in prima serata su Rai 1 come coronamento della stagione. L’operazione, annunciata ufficialmente dal direttore dei palinsesti Marco Ciannamea, è però saltata all’ultimo. Il motivo? Secondo Dagospia, la Rai avrebbe ritenuto più saggio non “sporcare” il successo del programma su Rai 2, dove ha registrato ascolti eccellenti anche grazie all’assenza di concorrenza diretta da parte delle reti principali. (Continua dopo le foto)

“Meglio Stasera”, lo show teatrale che non si farà

Il secondo colpo per Stefano De Martino arriva dal mondo del teatro. Il suo spettacolo “Meglio Stasera”, in tour con grande successo in tutta Italia, era pronto a diventare uno speciale televisivo in prima serata su Rai1. Anche in questo caso, però, il progetto è stato accantonato all’ultimo momento. Fonti interne riportate da Dagospia raccontano che alcuni dirigenti avrebbero giudicato lo show poco adatto per il formato televisivo, temendo una resa non all’altezza delle aspettative. Una decisione che lascia l’amaro in bocca: lo spettacolo sta conquistando il pubblico nei teatri e sembrava essere l’occasione perfetta per consolidare l’identità autoriale del conduttore anche sul piccolo schermo.

