“Amici”, Francesco crolla in lacrime e scoppia il caos tra insegnanti: cos’è successo

News Tv. Ieri sera è andata in onda la settima puntata del serale di “Amici“, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il ballerino Francesco è scoppiato a piangere in studio e c’è stata anche uno scontro molto acceso tra due insegnanti. (Continua…)

“Amici”, Francesco in lacrime

Nella settima puntata del Serale di “Amici” 24, andata in onda il 3 maggio 2025, Francesco è scoppiato a piangere. È stata una puntata carica di emozioni per il ballerino, che alla fine non ha retto. In studio c’è stato anche un acceso dibattito tra i professori Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)