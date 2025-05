News tv. “Amici”, perché ha vinto Daniele: cosa sappiamo del ballerino – La serata conclusiva di Amici 24, andata in onda domenica 18 maggio, ha segnato il coronamento di un sogno: Daniele Doria, ballerino classe 2007, ha conquistato la vittoria assoluta nel talent show di Maria De Filippi.

A soli 18 anni, compiuti proprio durante il suo percorso all’interno della scuola più famosa d’Italia, Daniele Doria ha avuto la meglio sugli altri quattro finalisti:

Trigno , cantante del team Pettinelli

, cantante del team Pettinelli Alessia Pecchia , ballerina (Celentano)

, ballerina (Celentano) Antonia Nocca , cantante (Zerbi)

, cantante (Zerbi) Francesco Fasano, ballerino (Emanuel Lo).

Dopo aver trionfato nella categoria danza, Daniele ha sfidato il vincitore del canto, Trigno, nella finalissima decisa dal televoto. Il pubblico non ha avuto dubbi: il ballerino casertano ha conquistato il cuore di tutti, con performance eleganti, potenti e sempre più mature.

Le origini di un talento precoce

Daniele è nato a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Sin da piccolissimo, ha dimostrato una predisposizione naturale per la danza. È stato il nonno, insieme ai genitori, a intuire per primo il suo talento e a iscriverlo, appena cinquenne, a una scuola di danza del territorio. A 13 anni, Daniele ha lasciato la sua famiglia per trasferirsi a Roma, dove è entrato nell’Accademia Art Village. Non si è fermato lì: nel 2023, ha spiccato il volo verso Los Angeles per perfezionare ulteriormente la sua formazione artistica. Un percorso coraggioso e faticoso, che lo ha temprato sia sul piano tecnico che su quello personale.

