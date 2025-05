News tv. “Amici”, salta la puntata di oggi: cosa succede e perché – Ci sarà qualcosa di strano, oggi, durante il pomeriggio. I fan più fedeli lo se ne renderanno conto intorno alle 16.10. Sì, mancherà qualcosa. Non andrà in onda regolarmente “Amici”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Affari Tuoi”, il concorrente spiazza Stefano De Martino: cos’è successo

Leggi anche: Il volto noto di “Amici” sbarca il prima serata: arriva la decisione inaspettata di Mediaset

“Amici”, salta la puntata di oggi: cosa succede e perché

Per chi ama i riti, le routine, i pomeriggi scanditi dalle storie di quella scuola che da ventiquattro edizioni ci racconta la crescita artistica e personale di giovani talenti, è una piccola frustrazione. Ma la verità è che stavolta a fermare il daytime di Canale 5 non è una festa comandata, bensì un evento che comanda davvero, su tutto e su tutti. Un evento che fa vibrare le stanze più antiche del potere, non quelle della tv ma quelle della spiritualità. Quelle in cui, ogni volta, si scrive la Storia — con la S maiuscola. Perché oggi, 7 maggio 2025, alle 16.30 in punto, 133 Cardinali entreranno in Conclave. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici”, salta la puntata di oggi: ecco il motivo

E così, mentre di solito a quest’ora ci si domanda chi andrà in sfida, chi piangerà, chi verrà ammonito dalla voce ferma e dolce della De Filippi, oggi c’è un’altra domanda che agita i pensieri e i palinsesti: chi sarà il prossimo Papa? Già da ieri pomeriggio, i profili social di Amici avevano lanciato l’allarme: “Torniamo giovedì 8 maggio, alle 16:10”. Nessuna spiegazione. Nessun dettaglio. Solo un arrivederci. Il perché, però, lo si è capito poco dopo: Mediaset ha deciso di dedicare l’intera fascia pomeridiana all’apertura del Conclave in Vaticano. Uno di quegli eventi che, volenti o nolenti, bloccano il Paese, riscrivono le scalette.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva