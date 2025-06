“Ballando con le stelle 2025”, Milly Carlucci prepara il colpaccio: il cast della prossima edizione

News Tv. La macchina organizzativa di Ballando con le stelle 2025 è già in pieno fermento e Milly Carlucci sembra pronta a sorprendere ancora una volta il pubblico di Rai 1. Dopo i primi nomi che iniziano a circolare, emerge un’indiscrezione che fa rumore: la presenza di un personaggio “bomba” ancora tenuto nascosto. In attesa della conferma ufficiale del cast, ecco chi potrebbe scendere in pista nella prossima edizione dello show più danzante del sabato sera.

Francesca Pascale ballerina per una notte: la sorpresa di Milly Carlucci

L’unica presenza finora praticamente certa nella prossima edizione di Ballando con le stelle è quella di Francesca Pascale, pronta a vestire i panni di ballerina per una notte. L’ex compagna di Paola Turci, già protagonista di una memorabile apparizione al GialappaShow accanto al Mago Forrest, avrebbe convinto la padrona di casa con la sua autoironia e spontaneità. Una presenza che promette di dare un tocco inedito al varietà di Rai 1, allargando ulteriormente il ventaglio di storie e volti della nuova stagione.

Il nome bomba resta nascosto (ma non è Chiara Ferragni)

Secondo le indiscrezioni, Milly Carlucci starebbe preparando il terreno per un “nome bomba”, che però viene tenuto rigorosamente top secret. Di chi si tratta? Una certezza c’è: non sarà Chiara Ferragni. L’ipotesi è stata smentita con decisione: improbabile che l’influencer, in piena fase calante della sua carriera, si sottoponga al giudizio pungente di Selvaggia Lucarelli, storica nemica mediatica. Come ironizza qualcuno, “non si va nella tana del nemico”. E con i suoi store chiusi e l’immagine compromessa, è difficile pensare a un suo ritorno in grande stile proprio nel prime time di Rai 1. Chi potrebbe essere l’attesissima concorrente della prossima edizione di Ballando?

