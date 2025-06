Personaggi tv. Alvaro Vitali, come ha reagito Stefania Corona alla sua morte – Era pronto a tornare a casa, con la leggerezza di chi sente che il peggio è ormai alle spalle. Dopo due settimane di ricovero, Alvaro Vitali aveva finalmente firmato le dimissioni dall’ospedale. Nessuno avrebbe immaginato che quello sarebbe stato l’ultimo giorno della sua vita. Non è stata la malattia a portarlo via, ma un destino beffardo: un malore improvviso, proprio mentre stava rientrando a casa. Una tragedia che ha colto tutti di sorpresa, lasciando sgomenti amici, colleghi e fan.

Alvaro Vitali, come ha reagito Stefania Corona alla sua morte

Alvaro Vitali, volto iconico del cinema comico italiano, è morto all’improvviso nel giorno in cui aveva salutato l’ospedale dopo una lunga battaglia contro una broncopolmonite recidiva. A raccontare le ultime ore dell’attore è stato l’amico Claudio Di Napoli, che ha chiarito: “Non è stata la malattia a ucciderlo, ma un malore che lo ha colto all’improvviso”.

La giornata che avrebbe dovuto segnare un nuovo inizio

Alvaro Vitali, dimesso dall’ospedale ma sprovvisto delle chiavi di casa, ha deciso di attendere la compagna Stefania Corona, che in quelle stesse ore si trovava ospite nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona. “Alvaro ha firmato e se n’è andato, ma non può tornare a casa”, ha raccontato. “Ha detto: ‘Mi faccio venire a prendere da un collega di teatro e sto a giro tutto il giorno per aspettarti’. A Roma però c’erano 40 gradi”, ha aggiunto. Per passare il tempo, Alvaro Vitali ha trascorso la giornata con un amico, Manolo: prima un pranzo fuori, poi una sosta dal barbiere. Un momento normale, che sembrava preludere a un ritorno alla quotidianità. Ma il rientro a casa si è trasformato in tragedia.

