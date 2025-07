News tv. “Ballando con le Stelle”, svelato il primo concorrente ufficiale: il nome bomba. C’è fermento nei corridoi delle due reti ammiraglie. Da una parte Rai 1, dall’altra Canale 5. Le luci non sono ancora accese, ma dietro le quinte è già tutto un valzer di telefonate, accordi e colpi di scena. Il sabato sera – si sa – è il campo di battaglia più ambito della televisione italiana, e quest’anno si preannuncia uno scontro che farà scintille. Le due regine del piccolo schermo, Milly Carlucci e Maria De Filippi, stanno affinando le loro armi per conquistare il prime time con i rispettivi show: Ballando con le Stelle e Tu Sí Que Vales. Ma le novità non finiscono qui…

Ballando con le Stelle: data di inizio e diretta dall’Auditorium

Ballando con le Stelle torna sabato 27 settembre 2025 alle 20:35, subito dopo il Tg1, e si svolgerà in diretta dall’Auditorium del Foro Italico di Roma fino a ridosso del Natale. Una scelta che conferma la centralità del programma nella prima serata di Rai 1 e mantiene viva la tradizione dell’evento in diretta, con la tensione e l’imprevedibilità che solo il live può regalare.

La giuria? Tutti confermati. Rivedremo Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto—una squadra che Milly non smette di definire “la giuria più bella della tv italiana”.

Ballando con le Stelle 2025: la lista dei vip (quasi) ufficiale

Dietro le quinte, Milly Carlucci lavora a una selezione da casting hollywoodiano. Secondo Affari Italiani e rilanciato da BubinoBlog, sarebbe pronta una lunga lista di vip tra televisione, cinema, musica e sport. Tra i papabili ci sono Fabio Fognini, Belen Rodriguez, Bobby Solo, Massimo Ferrero, Mattia Furlani, Sal Da Vinci, Maddalena Corvaglia, Rosa Chemical, Chiara Iezzi, Claudio e Jody Cecchetto, Fabio Caressa, Benedetta Parodi, Francesca Pascale, Carolina Rey, Pierluigi Pardo, Anna Safroncik, Martina Colombari, Eleonora Pedron, Chanel Totti, Marcella Bella, Andrea Delogu, Nancy Brilli, Flavio Insinna, Francesca Fialdini e Piero Marrazzo.

Solo 13 di loro calcheranno la pista. Una scrematura che dipenderà da cachet, disponibilità e tempistiche. Alcuni nomi — come Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Fabio Fognini — sembrano già quasi certi, secondo Newsroom24. Ma le conferme ufficiali, si sa, arrivano sempre col contagocce. O quasi…

