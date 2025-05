Personaggi tv. Barbara D’Urso, il ritorno sugli schermi di Canale 5 spiazza: “Portate i sali a Pier Silvio” – Sembrava sparita dai radar televisivi, come un personaggio messo in panchina a sorpresa. E invece no. A distanza di quasi due anni dall’ultima apparizione in uno studio Mediaset, il volto di Barbara d’Urso è tornato a illuminare Canale 5. Non in un programma qualunque, ma in uno dei luoghi simbolo della televisione pop italiana, con un omaggio che ha il sapore del riconoscimento e della nostalgia. (continua a leggere dopo le foto)

Dal 2 giugno 2023, data dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque condotta da lei, Barbara D’Urso era diventata una presenza-assenza: fuori dai palinsesti, ma mai davvero uscita dalla scena. E adesso, nel giorno del suo compleanno, qualcuno ha deciso di spezzare il silenzio con un regalo a sorpresa a Carmelita. Un omaggio inatteso che sa di festa (e di rivincita). (continua a leggere dopo le foto)

Barbara D’Urso appare sugli schermi di Canale 5

A rompere l’incantesimo è stata la coppia d’oro della conduzione leggera, Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Nel corso della puntata, tra una gag e una risata, si sono improvvisamente fatti seri — o quasi — per lanciare una clip che ha mandato in visibilio i nostalgici della Barbarella nazionale. “Attenzione, oggi avvenimento eccezionale: Barbara d’Urso torna su Canale 5!” ha annunciato a “Striscia la notizia” Scotti, con il tono solenne e ironico che gli è proprio. Michelle Hunziker ha aggiunto con affetto: “Oggi Barbarella compie gli anni e vogliamo festeggiarla così. Tantissimi baci e auguri con il cuore anche dal nostro pubblico.”

