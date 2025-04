News tv. ”Mi sono sentita spesso una trans, sono stata con una donna”, la famosa attrice spiazza tutti a “Belve” – La famosa attrice ha catturato l’attenzione del pubblico durante la puntata inaugurale del rinomato show Belve, condotto da Francesca Fagnani e trasmesso in prima serata su Rai 2 a partire dal 29 aprile. (continua a leggere dopo le foto)

L’attrice romana, nota per la sua partecipazione in produzioni internazionali come The White Lotus, per cui ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards, ha condiviso momenti personali e professionali con una schiettezza inusuale. Spiazzata e divertita la stessa padrona di casa Francesca Fagnani. Presenti nella stessa serata di Belve anche l’olimpionico Marcell Jacobs e l’attrice, che recentemente abbiamo visto a “Pechino Express”, Nathalie Guetta. (continua a leggere dopo le foto)

La famosa attrice si racconta a “Belve” e spiazza

Durante l’intervista, Sabrina Impacciatore ha esplorato temi di identità e percezione di sé. «Da sempre ho pensato di essere un maschio», ha rivelato, spiegando come questa sensazione di essere “tutto e niente” l’abbia accompagnata da quando è nata. In un aneddoto curioso, l’attrice ha raccontato di essere stata corteggiata da un noto cantautore, il quale, dopo il suo rifiuto, ha commentato con ironia: “Per me non è un problema, se hai il ca**o dimmelo”.

