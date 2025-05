Personaggi tv. “Ho chiamato De Martino”: Bonolis spiazza tutti – Cosa succede quando un fuoriclasse della tv italiana decide di raccontarsi senza filtri? Succede che, tra una battuta e l’altra, spuntano chicche che fanno saltare sulla sedia più di un dirigente Mediaset. È successo a Roma, dove Paolo Bonolis, intercettato dai cronisti, ha regalato ai presenti un piccolo show a microfoni aperti. (continua a leggere dopo le foto)

Bonolis, la chiamata a De Martino è inaspettata: voleva dargli il programma top

Un botta e risposta informale che però ha lasciato trapelare molto più di quanto sembri. A partire da un retroscena su Stefano De Martino che avrebbe potuto cambiare il corso di Avanti un altro!, il popolare quiz dell’access prime time di Canale 5 condotto proprio da Paolo Bonolis. L’ex ballerino di Amici, oggi al timone di Affari Tuoi, era stato il nome scelto dal presentatore romano per ereditare il timone del suo programma. Una sorta di investitura diretta, fatta – come ha raccontato – «in tempi non sospetti». Ma la risposta fu picche. (continua a leggere dopo le foto)

Paolo Bonolis, spunta il retroscena inatteso: “Ho chiamato De Martino”

«Avevo pensato a De Martino e ci avevo parlato», ha detto Paolo Bonolis con tono quasi affettuoso. «Invece ha avuto e sta avendo una carriera splendida. E andrà sempre meglio. È proprio un bravo ragazzo», ha aggiunto il conduttore tv. Nessuna amarezza, solo ammirazione. Bonolis non è nuovo a questi elogi verso il collega campano: lo ha fatto in passato e lo ha ribadito ora. Ma il retroscena sorprende: il conduttore di Ciao Darwin aveva davvero pensato di lasciare il testimone a un giovane talento, e quel talento oggi è uno degli uomini più in vista della tv. E a proposito di giovani talenti lanciati da Maria De Filippi, Bonolis si lascia sfuggire un dettaglio non trascurabile.

