“Caduta Libera” torna su Canale 5: tutte le novità della nuova edizione

News Tv. A dieci anni dalla sua prima messa in onda, Caduta Libera si prepara a sorprendere ancora. Il celebre game show condotto da Gerry Scotti torna in onda da oggi, lunedì 12 maggio 2025, su Canale 5, con una nuova edizione completamente rinnovata. Grafica, scenografia e un nuovo gioco finale sono le grandi novità della stagione. Un ritorno che promette tensione, colpi di scena e un pizzico di nostalgia. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Un decennio di successo per Gerry Scotti e “Caduta Libera”

Era il 4 maggio 2015 quando Caduta Libera faceva il suo debutto nel preserale di Canale 5. Da allora il programma ha inanellato oltre mille puntate, diventando un punto di riferimento per il pubblico televisivo del tardo pomeriggio. Al timone, da sempre, Gerry Scotti, volto amatissimo della rete ammiraglia di Mediaset, che oggi festeggia dieci anni di quiz con una nuova stagione e tante novità. Il format originale, tratto dallo show israeliano La’uf al HaMillion, è prodotto da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy e ha saputo mantenere alto l’interesse grazie a un meccanismo semplice ma adrenalinico: un concorrente centrale e dieci sfidanti da affrontare uno a uno, botola dopo botola. “Questo gioco è sempre stato più di un quiz: è un esercizio di equilibrio, cultura e sangue freddo”, ha dichiarato Gerry Scotti in una recente intervista. E la nuova edizione non sarà da meno.

Martina Bartoli: la campionessa che apre la nuova stagione

A inaugurare la nuova edizione di Caduta Libera ci sarà un volto già noto al pubblico affezionato: Martina Bartoli, 21 anni, studentessa di medicina di Imola e campionessa di frisbee. Martina è stata la Campionessa in carica nell’ultima puntata del 2023, andata in onda il 16 dicembre. Oggi, lunedì 12 maggio 2025, torna al centro dello studio per difendere il titolo, stavolta però con le nuove regole. “L’emozione è doppia, anche perché non so bene cosa aspettarmi da questo nuovo finale” ha dichiarato Martina in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Il pubblico sarà dalla sua parte? Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 alle 18.45 per scoprirlo. La scelta di far ripartire la stagione da una campionessa già apprezzata rappresenta una mossa strategica: un ponte ideale tra passato e presente del programma. La nuova edizione dell’amatissimo show si apre con una grande novità.

