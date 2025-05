“Domenica In”, Mara Venier in imbarazzo per le parole di Iva Zanicchi (VIDEO)

News Tv. Iva Zanicchi è tornata su Rai 1 a far visita al celebre programma Domenica In, incantando gli spettatori con la sua inconfondibile miscela di emozioni sincere, ironia affilata e un’energia travolgente. Nella puntata trasmessa domenica 11 maggio 2025, ospite del salotto di Mara Venier, la cantante ha svelato aspetti personali della sua vita e ha regalato un momento di pura comicità che ha messo in imbarazzo la conduttrice.

Iva Zanicchi, il ricordo del compagno Fausto Pinna

Durante l’intervista, non sono mancati momenti di profonda commozione. Iva ha ricordato il suo compagno di vita, Fausto Pinna, recentemente scomparso, con parole toccanti: “Fausto è sempre dentro il mio cuore. Chi ha perso il proprio marito sa che resta sempre con te. Certo, ho dei momenti tristi. Mi sdraio sul divano e i miei due cani mi saltano addosso per le coccole. Non vale la pena essere troppo tristi”. Il pubblico in studio ha vissuto un momento di autentica emozione grazie a questa testimonianza. Nel ricordo di Fausto, Iva ha saputo trasmettere un messaggio di speranza e resilienza, evidenziando come l’amore possa continuare a vivere anche dopo la perdita fisica di una persona cara. La sua capacità di affrontare il dolore con dignità e forza d’animo è stata applaudita da tutti i presenti.

Iva Zanicchi, progetti futuri e aneddoti dal passato

Nonostante l’età, Iva Zanicchi guarda al futuro con ottimismo e determinazione. “L’anno scorso Carlo Conti mi ha premiata a Sanremo. Il premio alla carriera si prende alla fine, ma io ho ancora tanto da fare”, ha dichiarato, con il suo inconfondibile entusiasmo. Ha anche condiviso alcuni aneddoti divertenti, come quello dell’amica Ornella Vanoni, che le ha telefonato per suggerirle cosa indossare per il premio, salvo poi richiamarla preoccupata per sincerarsi che non fosse “morta”. Questo episodio testimonia il rapporto schietto e ironico tra due delle maggiori icone della musica italiana. La cantante ha saputo intrattenere il pubblico con le sue storie, dimostrando che la sua vivacità e il suo spirito non hanno età. Iva Zanicchi rimane un simbolo di energia e creatività, pronta a sorprendere ancora chiunque la segua.