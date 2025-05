Mediaset, due conduttrici big pronte a lasciare i loro programmi: ecco chi sono

News Tv. Pier Silvio Berlusconi ha impresso una svolta netta a Mediaset, puntando su sperimentazione e cambiamento. Alcune scommesse sono risultate vincenti, altre decisamente meno. Ora, secondo Dagospia, due volti di punta del Biscione sarebbero pronte a dire addio ai loro attuali programmi. Un doppio addio che segna una nuova fase per Canale 5, Italia 1 e forse anche Rete 4.

Veronica Gentili verso l’addio a “Le Iene”: dopo “L’Isola”, aria di cambiamento?

Il debutto di Veronica Gentili come conduttrice de L’Isola dei Famosi 2025 non è passato inosservato, ma non ha convinto tutti. Le voci interne parlano di timori ai piani alti: c’è chi teme un nuovo “caso The Couple”, flop clamoroso che ha lasciato il segno in casa Mediaset. E se L’Isola zoppica, il destino de Le Iene potrebbe essere già segnato. Secondo Dagospia, Gentili sarebbe pronta a lasciare il programma di Italia 1 già alla fine di questa stagione. Nessuna conferma ufficiale, ma il suo addio non sarebbe una sorpresa per chi lavora dietro le quinte. Chi prenderà il suo posto? Dagospia lancia la domanda con malizia: “Ah, saperlo”, lasciando aperta ogni ipotesi.

Myrta Merlino dice addio a “Pomeriggio 5”? L’ipotesi Rete 4 prende forma

Il malessere professionale di Myrta Merlino non è più un mistero. Da mesi si rincorrono voci di un suo addio a Pomeriggio 5, nonostante le smentite iniziali. Ora, però, la direzione del cambiamento sembra tracciata: da settembre Myrta potrebbe lasciare la fascia pomeridiana di Canale 5, per trasferirsi su Rete 4 con un nuovo programma di approfondimento settimanale, in stile L’Aria che Tira. La motivazione? Secondo Dagospia, troppo stress, troppi pomeriggi sacrificati e voglia di più tempo per sé. Mediaset, dal canto suo, non sarebbe affatto scontenta del cambio: il progetto si inserirebbe in una strategia più ampia per rilanciare l’informazione della rete. Chi condurrà Pomeriggio 5 da settembre?

