Carlo Acutis, il racconto struggente della madre Antonia: “Mi manda continui segni”

News TV. In un momento in cui l’attesa per la canonizzazione del beato Carlo Acutis è ancora sospesa, un racconto toccante arriva direttamente dalla madre, Antonia Salzano. Nel corso della puntata di Verissimo del 17 maggio, la donna ha condiviso con il pubblico una testimonianza intima e profonda che ha emozionato tutti, svelando come il figlio continui a inviarle segni preziosi dal cielo.

La canonizzazione posticipata per la scomparsa di Papa Francesco

Carlo Acutis, il giovane beato noto per la sua fede intensa e il suo impegno nel volontariato, avrebbe dovuto essere proclamato santo il 27 aprile 2025. Tuttavia, la morte di Papa Francesco ha inevitabilmente rallentato i tempi, spostando la data della canonizzazione. Antonia racconta: “Tutti ci chiedono la data in cui sarà proclamato santo. Molti venivano apposta dall’estero e poi si sono ritrovati a partecipare all’elezione del nuovo Papa. Credo che presto ci daranno una data e molti torneranno.”

I segni che confermano un legame oltre la vita

Tra i racconti più intensi condivisi dalla madre, spiccano i numerosi segni che Carlo le avrebbe inviato negli anni successivi alla sua morte. Antonia ricorda con emozione la generosità del figlio fin da piccolo: “A 9 anni aveva cominciato a organizzarsi come una Caritas domestica, portando sacchi a pelo, coperte e cibo a chi ne aveva bisogno. Vedevamo spesso queste realtà vivendo in centro a Milano.” Questo slancio verso i più deboli ha segnato la vita di Carlo e ha lasciato un’impronta indelebile anche nella madre.

Il primo segno tangibile è arrivato proprio in famiglia, quando Carlo, pur scomparso, avrebbe predetto la nascita di due gemelli: “Mi aveva detto che sarei diventata di nuovo mamma – racconta Antonia – Avevo perso le speranze, ci provavo inutilmente da quattro anni. Lui mi disse di non preoccuparmi e, un mese dopo, sono arrivati i gemelli.”

