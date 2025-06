Caterina Balivo rompe il silenzio sulle polemiche dopo la morte di Alvaro Vitali

News TV. È bastata una puntata per accendere la bufera. A poche ore dalla morte di Alvaro Vitali, la trasmissione La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo su Rai Uno, è finita nel mirino delle critiche. Tutto è nato da un’intervista andata in onda proprio il giorno precedente al decesso dell’attore, che ha visto ospite Stefania Corona, ex moglie di Vitali. Un momento televisivo che in altre circostanze sarebbe sembrato solo nostalgico o confidenziale, ma che il destino ha trasformato in qualcosa di molto diverso.

Le parole della ex moglie e l’incredibile coincidenza

Durante l’intervista, Stefania Corona aveva parlato apertamente del suo attuale rapporto con Alvaro Vitali, senza lasciar spazio a ipotesi di riavvicinamento sentimentale. Nessun rancore, ma neppure alcuna intenzione di tornare insieme. La vera sorpresa, però, è arrivata poco dopo: nel giro di poche ore, l’attore è venuto a mancare all’età di 75 anni, lasciando il pubblico senza parole.

La notizia ha fatto esplodere il web, e molti utenti hanno puntato il dito contro la trasmissione pomeridiana della Rai. Le tempistiche dell’intervista, accostate alla morte improvvisa dell’attore, hanno alimentato polemiche e sospetti, anche se del tutto infondati.

Caterina Balivo risponde in diretta: “Evento inimmaginabile”

Consapevole del caos scatenato in rete, Caterina Balivo ha aperto la puntata successiva di La volta buona con un sentito omaggio ad Alvaro Vitali, ma soprattutto con una precisazione importante: “Ieri a 75 anni ci ha lasciati Alvaro Vitali dopo un ricovero di due settimane per una broncopolmonite recidiva… La moglie Stefania Corona era ieri da noi e ci aveva raccontato che Alvaro aveva deciso di lasciare l’ospedale e che non aveva mai smesso di stargli vicino… Ovviamente quello che è successo ieri era inimmaginabile, se no la stessa Stefania non sarebbe stata qui…”

Con voce rotta dall’emozione e visibilmente provata, la conduttrice ha voluto smontare ogni insinuazione, sottolineando come l’intervista fosse avvenuta in totale buona fede, e che nessuno avrebbe mai potuto prevedere l’imminente tragedia.

