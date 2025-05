“Questo è troppo”, scivolone di Magalli sull’ospite: gelo nel salotto di Balivo

News tv. Choc a “La volta buona”, uno scivolone ‘hot’ di Magalli su una delle ospiti del programma manda Balivo in crisi e fa scendere il gelo nello studio Rai. Cosa è accaduto e come hanno reagito la conduttrice del talk show e l’ospite dopo l’uscita decisamente inaspettata.

Leggi anche: Panicucci e Vecchi verso la chiusura di “Mattino 5”: chi li sostituirà

Leggi anche: Cancellato il programma Rai, lo stop dopo un solo anno: cosa succede

Cala il gelo a “La volta buona”

La televisione sa sorprendere, anche quando meno ce lo si aspetta. Basta una battuta fuori luogo, un’uscita improvvisa o un retroscena imbarazzante perché lo studio diventi il teatro di uno di quei momenti che fanno il giro del web in pochi minuti. È successo tutto nella prima parte della puntata odierna de “La volta buona” su Rai 1, con Caterina Balivo al timone. Ospiti del giorno: Marcello Sacchetta, ex volto di Amici, e Giancarlo Magalli, che ha scatenato reazioni a catena con un commento tanto improvviso quanto controverso.

Leggi anche: “Chi vorrei al mio posto”. Mara Venier elegge il suo successore a “Domenica in”

Stefano De Martino: successo e retroscena inediti

Stefano De Martino è stato celebrato come uno dei protagonisti di questa stagione televisiva. Con la sua presenza tra “Affari Tuoi” e “Stasera tutto è possibile”, l’ex ballerino di Amici ha conquistato il pubblico e ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti. Ma è stato un momento di leggerezza e nostalgia a catturare l’attenzione: Marcello Sacchetta, suo ex compagno di conduzione nel daytime del talent show, ha raccontato alcuni momenti privati e spensierati vissuti insieme.

“Se il mio cellulare potesse parlare… Abbiamo vissuto tanti momenti insieme, bei momenti… Nudità insieme… Sono momenti divertenti eh…”

Una dichiarazione che ha lasciato gli ospiti e il pubblico sorpresi, forse anche un po’ imbarazzati. Ma il vero gelo è calato pochi istanti dopo per via di una dichiarazione decisamente inadatta al contesto televisivo dell’amatissimo talk show Rai.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva