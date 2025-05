Panicucci e Vecchi verso la chiusura di “Mattino 5”: chi li sostituirà

News tv. Un grande cambiamento si prepara a scuotere uno dei pilastri del daytime di Canale 5. Parliamo di Mattino 5, storico programma di informazione, intrattenimento e approfondimento, da anni punto di riferimento per i telespettatori della fascia mattutina. Con la sua formula consolidata fatta di attualità, cronaca e ospiti in studio, il format condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi è diventato una roccaforte del palinsesto Mediaset. Ma con l’arrivo dell’estate, qualcosa sta per cambiare. E non tutti saranno pronti.

Leggi anche: Cancellato il programma Rai, lo stop dopo un solo anno: cosa succede

Leggi anche: “Chi vorrei al mio posto”. Mara Venier elegge il suo successore a “Domenica in”

Mattino 5 e i cambi di palinsesto estivo

La stagione estiva è, per molti, sinonimo di vacanze. Anche Mediaset non fa eccezione, abituata com’è a ricalibrare il proprio palinsesto per seguire i nuovi ritmi degli italiani in ferie. E così, anche per l’amatissimo Mattino 5, è tempo di bilanci e – temporaneamente – di saluti.

Leggi anche: “Uomini e Donne”, “la scelta di Gianmarco in prima serata”: gli spoiler

Panicucci e Vecchi, presto lo stop agli amati volti di Canale 5

Federica Panicucci e Francesco Vecchi, volti noti e ormai insostituibili per il pubblico del mattino, si preparano infatti a lasciare momentaneamente la scena. Come anticipato da più parti, tra cui Dagospia, i due conduttori dovrebbero congedarsi tra circa un mese, per poi tornare in video a settembre, dopo la pausa estiva.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva