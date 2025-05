News tv. “Uomini e Donne”, “la scelta di Gianmarco in prima serata”: gli spoiler – Tutto pronto per il gran finale di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Dopo mesi di dubbi, frequentazioni, colpi di scena e segnalazioni, il tronista romano è pronto a fare la sua scelta. E, come nelle grandi occasioni, il dating show di Maria De Filippi si regala l’abito da sera: la puntata verrà infatti trasmessa in prima serata su Canale 5, venerdì 30 maggio 2025.

Leggi anche: Cancellato il programma Rai, lo stop dopo un solo anno: cosa succede

Leggi anche: “Chi vorrei al mio posto”. Mara Venier elegge il suo successore a “Domenica in”

L’eco della storia Galgani-Manetti

A svelarlo è un’indiscrezione firmata Dagospia, che riporta alla memoria le mitiche puntate serali dedicate a Gemma Galgani e Giorgio Manetti, protagonisti di una delle storie più tormentate (e seguite) del programma. Era il celebre “4 settembre” quando Gemma dichiarò di non voler uscire “senza amore”, un momento straziante che fece la storia del programma. Anche quella volta Uomini e Donne si spinse in prima serata, regalando al pubblico una delle pagine più emozionanti e discusse del format. La storia di Gianmarco, per quanto diversa, si prepara a scrivere un nuovo capitolo mediatico sulla stessa scia.

“Uomini e donne”, un trono lungo nove mesi

Dopo quasi nove mesi passati nello studio del programma, Gianmarco è arrivato al bivio decisivo. La sua esperienza ha attraversato più fasi, inclusa la delusione per la fine della conoscenza con Martina De Ioannon, che ha scelto di abbandonare il programma insieme a Ciro Solimeno. Da quel momento, il trono è stato rimesso in moto e la redazione ha ricevuto migliaia di candidature per il bel parrucchiere romano. La scrematura non è stata semplice, ma alla fine tre corteggiatrici hanno attirato maggiormente la sua attenzione: Francesca Polizzi, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Francesca, però, si è autoeliminata a poche puntate dalla scelta, convinta che tra lei e il tronista ci fosse un’insormontabile mancanza di comunicazione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva