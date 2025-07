“Domenica In”, nuovi nomi dopo l’addio di Corsi: la reazione di Mara Venier

News Tv. La rivoluzione di Domenica In doveva partire con l’arrivo di Gabriele Corsi al fianco di Mara Venier, ma qualcosa è andato storto. A pochi giorni dalla conferma ufficiale, l’ex volto de Le Iene si è tirato indietro, scatenando una bufera che coinvolge la Rai, i social e le dinamiche interne ai palinsesti autunnali. Tra smentite, post cancellati e nuovi nomi sul tavolo, il dietrofront di Corsi apre scenari inaspettati. Ecco cosa è davvero successo dietro le quinte del programma più longevo della domenica pomeriggio.

Gabriele Corsi rinuncia a Domenica In: il comunicato e le polemiche

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Gabriele Corsi non sarà nel cast della nuova stagione di Domenica In. Ad annunciarlo è stata la Rai attraverso un comunicato ufficiale, nel quale si legge che la scelta è stata presa “di comune accordo” a causa della “incompatibilità con altri progetti dell’artista”. Tuttavia, dietro l’apparente concordia formale, il caso si è subito acceso, complici una serie di retroscena che raccontano una storia diversa.

Secondo indiscrezioni riportate da La Stampa, a determinare il passo indietro non sarebbero stati gli impegni pregressi, bensì motivi economici. Un’indiscrezione che ha trovato subito eco quando Mara Venier, senza commenti ma con un gesto eloquente, ha condiviso il trafiletto sul proprio profilo Instagram, salvo poi rimuoverlo. Un’azione che ha inevitabilmente alimentato i sospetti su tensioni interne tra la conduttrice e il nuovo potenziale collega.

La versione di Corsi: “Il progetto è cambiato”

A chiarire la posizione di Gabriele Corsi è intervenuto il suo manager, Umberto Chiaramonte, attraverso un post pubblicato sui social dell’agenzia MnComm. Nessuna questione di cachet, ha assicurato: “Mai come questa volta i soldi non c’entrano nulla. La verità? Prima dei palinsesti ci è stato presentato un progetto artistico. Dopo un mese, quel progetto è radicalmente cambiato”.

Una dichiarazione che sposta l’attenzione su possibili incomprensioni con la Rai e, più in generale, sulla gestione del Daytime durante la delicata fase di costruzione dei nuovi palinsesti. Il nodo centrale sarebbe stato il ruolo da attribuire a Corsi all’interno del format, in bilico tra rinnovamento e conservazione. Pare infatti che la Rai volesse innovare senza però rinunciare al cuore del programma, ovvero le celebri interviste emozionali di Mara Venier, che avrebbe chiesto di mantenere ben distinte le due conduzioni. La Rai però, non avrebbe rinunciato ad un nuovo volto da affiancare a quello storico di Mara Venier.

