Mario Giordano scatenato contro Sinner: il duro intervento

Personaggi Tv. Una lettera aperta, ironica e tagliente, destinata a far discutere. Mario Giordano, penna affilata e volto noto di Rete 4, si rivolge direttamente a Jannik Sinner, campione di Wimbledon e simbolo del tennis italiano, per invitarlo a fare una scelta di “cuore (fiscale)”. Una provocazione in perfetto stile Giordano, ma anche un messaggio che tocca nervi scoperti e temi sensibili.

Mario Giordano attacca Sinner per la residenza a Monaco: il duro intervento

Una lettera aperta pubblicata sulle pagine di Panorama ha scatenato un acceso dibattito nazionale. Mario Giordano, noto giornalista e conduttore televisivo, si è rivolto direttamente a Jannik Sinner, attuale numero uno del tennis mondiale, sollevando la questione della residenza fiscale del campione altoatesino. Il fulcro dell’accusa è la scelta di Sinner di vivere a Montecarlo, una decisione che, secondo Giordano, risponde al desiderio di pagare meno tasse rispetto all’Italia e rappresenta una mancanza di “dovere patriottico” da parte di uno degli atleti più rappresentativi del Paese.

“Wimbledon resterà nella storia, ma pagare le tasse in Italia farebbe la storia patria”, si legge tra le righe della lettera, nella quale viene ribadito come una scelta differente potrebbe rappresentare un esempio e uno stimolo per una maggiore responsabilità fiscale tra i personaggi pubblici.

Nel suo intervento, Giordano sottolinea il valore simbolico di Sinner per l’Italia, affermando che il suo recente trionfo a Wimbledon rappresenta un capitolo importante nella storia sportiva nazionale. Tuttavia, il giornalista pone l’accento sul fatto che il tennista, pur essendo un’icona dell’italianità, ha scelto di non vivere e non contribuire fiscalmente in patria. La lettera contiene toni ironici e provocatori: “Anche quando parla tedesco, anche se risiede a Montecarlo, lei rappresenta davvero l’anima profonda dell’Italia”, scrive Giordano, aggiungendo: “Desidera anche pagare meno tasse”.

Il tema della fiscalità dei grandi sportivi non è nuovo, ma la discussione si è riaccesa con forza dopo la vittoria di Sinner a Wimbledon, che gli ha fruttato un premio di 3,5 milioni di euro. La scelta di fissare la residenza a Monaco, come fatto da molti altri atleti di livello internazionale, offre vantaggi fiscali notevoli rispetto ai sistemi di tassazione di altri Paesi europei, tra cui l’Italia.

