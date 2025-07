Due ex famosissimi pronti a entrare insieme al “Grande Fratello”? L’indiscrezione bomba infiamma i social

News TV. La prossima edizione del Grande Fratello non è ancora iniziata, ma il web è già in fermento. I fan più attenti hanno notato un movimento strano, un ritorno di fiamma che profuma di passato… e di dinamite. Due nomi pesanti, amatissimi dal pubblico, potrebbero varcare insieme la porta rossa. E se succedesse davvero, sarebbe uno dei colpacci televisivi dell’anno.

L’idea shock degli autori: riportare sotto lo stesso tetto Raz Degan e Paola Barale

La voce corre veloce tra gli ambienti televisivi: la produzione starebbe puntando forte su Raz Degan e Paola Barale per il Grande Fratello 2025/2026. Sì, proprio loro: una delle coppie più iconiche dello showbiz italiano degli anni Duemila. Separati da anni, lontani dalle luci della ribalta… eppure, oggi più che mai, al centro dell’attenzione.

Secondo quanto riportato da diverse testate di settore, gli autori starebbero lavorando per farli entrare entrambi come concorrenti, possibilmente nella stessa fase iniziale del programma. Non esistono ancora conferme ufficiali da parte di Mediaset o dei diretti interessati, ma le trattative sarebbero in corso e il progetto sarebbe tutt’altro che campato in aria.

Lui misterioso e imprevedibile, lei un’icona pop: il mix perfetto per il reality

Raz Degan, vincitore dell’Isola dei Famosi nel 2017, è sempre stato una figura fuori dagli schemi. Antitelevisivo, schivo, quasi inavvicinabile. E proprio per questo irresistibilmente affascinante. Inserirlo nel cast del Grande Fratello significherebbe aggiungere una mina vagante, una variabile impazzita capace di rompere gli equilibri più solidi della casa.

Paola Barale, invece, è l’esatto opposto: regina della TV generalista anni ’90 e 2000, ironica, pop, magnetica. Da sempre inseguita dai reality, ha finora detto no a tutte le proposte. Ma stavolta qualcosa potrebbe essere cambiato. Un nuovo progetto televisivo? Una sfida personale? O forse… proprio la possibilità di ritrovarsi faccia a faccia con un ex che ha lasciato il segno?

