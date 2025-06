News tv. “In diretta tutti a dire ‘buonissimo’, ma era immangiabile”. “È sempre mezzogiorno”, il famosissimo svela tutto – Antonella Clerici ha condiviso sui suoi social i momenti più divertenti della festa conclusiva della stagione di È sempre mezzogiorno!, il programma di Rai 1 (prodotto da Stand by me) che conduce con successo dal 2020. La festa si è tenuta nel parco di un hotel milanese, vicino agli studi di via Mecenate: circa 150 tra autori, chef e troupe si sono ritrovati per celebrare la fine della produzione. Tra risate, musica, foto ricordo e danze sfrenate, tutti hanno soprattutto gustato tantissimo cibo buonissimo: antipasti vari, insalate di riso, pasta fredda, lasagne, pizza, focacce, rosticceria siciliana, polpette (di carne e melanzane), arrosticini fatti sul momento, e poi i dolci della pasticceria Sal De Riso: la delizia al limone, torta ricotta e pere, profiterole, semifreddi e pasticceria mignon. E non è rimasto quasi nulla!

“È sempre mezzogiorno”, spunta retroscena: “In diretta tutti a dire ‘buonissimo’, ma era immangiabile”

«È ormai una tradizione», dice Antonella Clerici, sorridendo. «Dopo la diretta c’è questo momento meraviglioso di condivisione: niente ruoli, nessuna pressione, solo voglia di divertirsi, di ridere, di ballare, di cantare e, soprattutto, di mangiare!», ha rivelato la conduttrice, come riportato da “Tv Sorrisi e Canzoni”. Tra una fetta di torta e una storia divertente, è già tutto pronto per il ritorno a settembre. E sono saltati fuori diversi retroscena, alcuni protagonisti hanno confidato parecchie curiosità.

Giochi, scherzi e complicità in studio

Daniele Persegani, lo chef di punta, ha confessato: «In diretta ci divertiamo da matti. Gli scherzi volano, ma quando serve ci si aiuta davvero. Una volta ho fatto assaggiare ad Alfio un pezzo di zenzero fingendolo patata: si è trasformato tutto in lacrime!». L’obiettivo? Non farsi beccare da “preside” Antonella… anche se lei, alla fine, ride insieme a tutti. Tra gag come accendere l’abbattitore di nascosto e momenti più seri, si crea grande affiatamento. E alla fine della puntata scatta quello che Daniele chiama “l’assalto alla diligenza”: «I cameramen arrivano con cucchiai e forchette in tasca!». Un retroscena curioso arriva da Fulvio Marini.

