News tv. Eurovision, chi ha vinto: tante polemiche, magnifico Lucio Corsi – La 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest si è tenuta alla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, con 26 Paesi in gara e milioni di spettatori incollati agli schermi di tutta Europa. Una serata ad alto tasso emotivo, tra esibizioni spettacolari, scenografie mozzafiato e qualche polemica. E anche se l’Italia non ha portato a casa la vittoria, ha lasciato il segno.

Eurovision, chi ha vinto: tante polemiche, magnifico Lucio Corsi

A trionfare è stata l’Austria, grazie al cantante JJ, controtenore con formazione lirica e anima pop. Il suo brano, “Wasted Love”, ha incantato giurie e pubblico mescolando arie d’opera e sintetizzatori digitali, in un contrasto riuscitissimo tra delicatezza e potenza. Un’esibizione elegante e audace che ha convinto tutti. Sul podio, alle sue spalle, Israele, rappresentata da Yuval Raphael, che ha emozionato con la ballata “New Day Will Rise”, in un clima carico di tensione a causa delle polemiche internazionali sulla presenza del Paese nella competizione. Terzo posto per l’Estonia, seguita dalla Svezia.

Lucio Corsi, un outsider applaudito: quinto posto per l’Italia

Lucio Corsi, con la sua “Volevo essere un duro”, ha portato in scena una mascolinità ironica e teatrale, tra testi evocativi, estetica glam rock anni Settanta e scenografie oniriche. Il pubblico europeo ha apprezzato lo stile visionario del cantautore toscano, assegnandogli un punteggio molto alto nel televoto.

