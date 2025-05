News tv. Eurovision, la splendida notizia per gli italiani: quanto orgoglio! – Dopo settimane di attesa, l’Eurovision 2025 è entrato nel vivo. Con due semifinali alle spalle, il palco è ormai pronto per accogliere i 26 finalisti che sabato 17 maggio si sfideranno a colpi di musica, lustrini e colpi di scena. La finalissima si terrà a Basilea, in Svizzera, e sarà trasmessa in diretta su Rai2. E se pensavate che fosse tutto tranquillo… vi sbagliavate di grosso! Tra performance spettacolari, televoti infuocati e qualche immancabile polemica, l’edizione 2025 si preannuncia come una delle più iconiche di sempre.

Leggi anche: “Beccati insieme”, è nata una coppia a L’Isola dei Famosi: indiscrezione bomba

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, arriva un comunicato per i naufraghi: di cosa si tratta

La seconda semifinale accende i riflettori

Il 15 maggio è andata in scena la seconda semifinale, trasmessa in prima serata su Rai 2. Emozioni, pathos e una valanga di glitter. Anche stavolta il televoto ha fatto la differenza, decidendo chi meritava l’accesso alla finalissima. Ma attenzione: l’Italia non ha potuto votare, poiché Lucio Corsi, il nostro rappresentante, non era in gara in questa tornata. Ecco i 10 artisti che hanno superato il turno, in ordine sparso:

Lituania : Katarsis con Tavo Akys

: Katarsis con Tavo Akys Israele : Yuval Raphael con New Day Will Rise

: Yuval Raphael con New Day Will Rise Armenia : PARG con Survivor

: PARG con Survivor Danimarca : Sissal con Hallucination

: Sissal con Hallucination Austria : JJ con Wasted Love

: JJ con Wasted Love Lussemburgo : Laura Thorn con La Poupée Monte Le Son

: Laura Thorn con La Poupée Monte Le Son Finlandia : Erika Vikman con Ich Komme

: Erika Vikman con Ich Komme Lettonia : Tautumeitas con Bur Man Laim

: Tautumeitas con Bur Man Laim Malta : Miriana Conte con Serving

: Miriana Conte con Serving Grecia: Klavdia con Asteromáta.

Tutti i Paesi in finale: chi salirà sabato sul palco

I 26 finalisti che sabato saliranno sul palco sono così composti:

10 qualificati dalla prima semifinale del 13 maggio: Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo, Ucraina

del 13 maggio: Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo, Ucraina 10 dalla seconda semifinale (vedi sopra)

(vedi sopra) 5 Big Five : Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna

: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna La Svizzera, in qualità di Paese ospitante.

A rappresentare l’Italia c’è Lucio Corsi con il brano Volevo Essere un Duro. Una voce inconfondibile, uno stile retrò-glam che non passa inosservato, e un’estetica che sa di vintage, glitter e libertà. Nonostante i bookmakers lo diano lontano dal podio, il cantante toscano ha già conquistato una fetta di pubblico internazionale grazie alla sua personalità eccentrica e alla performance visionaria. E se non bastasse, l’Italia avrà una seconda bandiera (non ufficiale, ma sempre tricolore): Gabry Ponte gareggia per San Marino con il brano Tutta l’Italia, una hit electro-pop che profuma di anni 2000. Un inno che potrebbe sorprendere.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva