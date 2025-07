“Ecco perché ho detto no”. Gabriele Corsi rompe il silenzio su “Domenica In”, le sue parole

News TV. C’era una volta… un possibile duo da sogno per la domenica pomeriggio televisiva italiana. Mara Venier da una parte, signora indiscussa del salotto più amato di Rai1, e dall’altra Gabriele Corsi, volto amatissimo del piccolo schermo, brillante, ironico, capace di spaziare dal quiz alla satira. I rumors li volevano insieme al timone di Domenica In, in un rinnovato progetto targato Rai, pronto a stupire per la stagione 2025-26. Ma poi qualcosa è andato storto. Prima le voci sussurrate, poi le mezze verità fatte filtrare tra le righe, infine una vera e propria battaglia a colpi di comunicati che ha messo in discussione la versione ufficiale. E oggi, a parlare, è direttamente chi conosce molto bene Gabriele Corsi: la sua agenzia, MNComm, che dice chiaro e tondo la sua verità.

Domenica In e Mara Venier: il bisogno di una spalla

Non era un mistero: Mara Venier, regina incontrastata del pomeriggio domenicale di Rai1, da tempo accarezzava l’idea di alleggerire il peso di una conduzione che, sebbene sempre gestita con la sua proverbiale disinvoltura, negli anni è diventata un compito sempre più gravoso. Dopo tante edizioni in solitaria, zia Mara – come la chiamano affettuosamente i telespettatori – ha deciso di tornare per un’altra stagione, ma solo a una condizione: quella di poter dividere il timone del programma con un collega fidato. Un volto forte, familiare, che potesse reggere la pressione di un palcoscenico tanto importante e iconico.

L’idea era chiara: una co-conduzione che fosse paritaria, capace di regalare nuova linfa a un format storico senza tradirne l’anima. Non una presenza accessoria, ma una vera e propria “spalla” con cui condividere oneri e onori, alleggerendo le responsabilità e rivitalizzando la scaletta. La scelta, pare, era caduta proprio su Gabriele Corsi, apprezzato per la sua versatilità, l’empatia con il pubblico e il suo stile ironico ma mai sopra le righe.

Gabriele Corsi e Domenica In: la verità sul rifiuto

A lanciare la bomba, questa mattina, è stata LaPresse.it, smentendo apertamente le versioni finora circolate da ambienti vicini alla Rai. Secondo l’agenzia di stampa, Corsi avrebbe detto “no” a Domenica In per una questione economica. Parole che hanno subito infiammato il dibattito, specialmente dopo che la stessa Mara Venier ha condiviso il contenuto nelle sue storie su Instagram, lasciando intendere che dietro le quinte ci fosse davvero qualche tensione concreta.

Ma il colpo di scena arriva qualche ora dopo, sempre via social. A prendere posizione è la MNComm, agenzia che rappresenta il conduttore, e lo fa con una dichiarazione netta: “Mai come questa volta i soldi non c’entrano nulla…”.

