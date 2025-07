Mara Venier fuori da “Che tempo che fa”? Il clamoroso dietrofront che beffa Fabio Fazio

News TV. Sembrava fatta. Da settimane circolavano voci sempre più insistenti sull’approdo di Mara Venier al tavolo di Che tempo che fa, nel ruolo di ospite fisso accanto a Fabio Fazio. I contatti c’erano, il feeling pure, e l’intesa con il pubblico del Nove sembrava un matrimonio annunciato. Ma qualcosa nelle ultime ore è cambiato, e in modo drastico. A lanciare la bomba è stato FanPage.it, che ha rivelato: “Secondo fonti attendibili, la partecipazione di Venier a Che tempo che fa non è più sicura, anzi pare in questo momento un’ipotesi lontana…”

Un fulmine a ciel sereno? Non proprio. Perché dietro a questo improvviso stop, ci sarebbe una precisa strategia targata Rai.

Leggi anche: Mara Venier, nuovo colpo di scena su “Domenica In”: cosa succede

Leggi anche: “Unomattina estate”, gaffe tremenda della chef Rosanna Marziale: il video è virale

La manovra di Viale Mazzini

Secondo quanto trapelato, l’Azienda Pubblica Tv avrebbe fatto di tutto pur di evitare che una delle sue conduttrici di punta finisse sulla rete concorrente. Fonti vicine all’ambiente raccontano di pressioni, contatti e persino manovre silenziose per sabotare l’accordo tra Venier e la squadra di Fazio. Un’operazione a tappeto per evitare che il volto storico della domenica pomeriggio Rai diventasse presenza fissa su un programma che, pur avendo cambiato rete, continua a far ombra alla Tv di Stato.

FanPage.it lo scrive chiaro: “La Rai avrebbe lavorato per evitare la presenza della conduttrice sul Nove, tutte le domeniche…” E la trattativa, ormai a un passo dalla firma, sembra ora destinata a sfumare.

Un addio sospetto e un ritorno in bilico

Ma il vero colpo di scena arriva da un dettaglio che pochi avevano collegato: la rinuncia improvvisa di Gabriele Corsi alla co-conduzione di Domenica In al fianco di Mara Venier. Un passo indietro che, alla luce degli ultimi sviluppi, assume tutto un altro significato. FanPage avanza un’ipotesi intrigante: che la rinuncia di Corsi sia stata parte di un accordo sotterraneo tra la Rai e Venier, per bloccare definitivamente il suo approdo al Nove.

“Se fosse confermata questa ricostruzione – si legge – l’uscita di Corsi dal progetto potrebbe essere letta come la base di una concertazione tra Venier e la Rai…” Un braccio di ferro silenzioso ma potentissimo, che dietro le quinte starebbe riscrivendo gli equilibri televisivi della prossima stagione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva