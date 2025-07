Gerry Scotti, l’attacco ad “Affari Tuoi” durante il debutto de “La Ruota della Fortuna”

News Tv. Gerry Scotti ha riacceso i riflettori su La Ruota della Fortuna con un debutto brillante, ma ciò che ha davvero fatto discutere è stata una frase tagliente rivolta, secondo molti, proprio ad Affari tuoi, il game show di Rai 1 guidato da Stefano De Martino. Un commento che non è passato inosservato, anzi ha sollevato il velo sulla concorrenza tra Mediaset e Rai nella fascia dell’access prime time. Vediamo cos’è successo davvero, e perché lo scontro tra i due programmi è appena iniziato.

“La Ruota della Fortuna” torna e vince: debutto da oltre 3,6 milioni

Il ritorno in grande stile de La Ruota della Fortuna, andato in onda domenica 14 luglio su Canale 5, ha subito colpito nel segno: 3.643.000 spettatori e 21,9% di share, superando Rai 1 e TecheTeche Top Ten. Un esordio eccellente per Gerry Scotti, che ha riportato in auge uno dei format più amati della tv, ora posizionato strategicamente al posto di Paperissima Sprint nell’access prime time estivo. Un’operazione chiara da parte di Mediaset: alzare il livello dell’offerta estiva, in attesa della sfida autunnale con Affari tuoi, assente per la pausa estiva fino al 7 settembre.

La frase di Scotti e il riferimento al “gioco d’azzardo”

Durante la prima puntata, Gerry Scotti ha lanciato una frase che molti hanno letto come una stoccata diretta al format di Rai 1: “Perché noi i soldi non li regaliamo, qui sono loro che se li devono conquistare”. Il riferimento a Affari tuoi, dove i premi vengono assegnati tramite meccaniche puramente aleatorie, è sembrato fin troppo evidente.

Non è la prima volta che il conduttore esprime un certo scetticismo verso la formula dei “pacchi”: già al Corriere della Sera aveva dichiarato che il programma si avvicina troppo alla “riffa”, suscitando riflessioni anche sulla sua vicinanza alla ludopatia.

