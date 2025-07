“Grande Fratello”, chi prenderebbe il posto di Alfonso Signorini: il nome esplosivo

News TV. Sorpresa nel mondo del Grande Fratello: il pubblico è rimasto a bocca aperta! Mediaset ha deciso di dare un taglio netto al passato, lasciando Alfonso Signorini fuori dai giochi. La prossima edizione del reality, che partirà a settembre, sarà un mix di novità esplosive: niente VIP, niente format extra-lungo e, soprattutto, niente Signorini. Chi l’avrebbe mai detto? Fino a poco fa, tutti pensavano che il giornalista fosse già pronto a tornare in pista per la stagione 2025/2026.

Leggi anche: “Temptation island”, l’assurda scoperta dopo la prima puntata

Leggi anche: “Temptation Island”, finisce male alla prima tra Sonia e Alessio: poi il colpo di scena

Spunta il nome di Simona Ventura, ma non è sola

Chi prenderà il timone di questa nave? Mediaset ha già individuato una sostituta. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato la bomba: una celebre conduttrice è stata chiamata a provare il ruolo di guida del GF in studio. Non si tratta di un semplice provino, ma di un vero e proprio test per condurre il reality. Inizialmente si era vociferato di un revival de La Fattoria, ma le voci di corridoio raccontano tutt’altra storia!

Ecco il colpo di scena: Simona Ventura potrebbe essere la nuova padrona di casa del Grande Fratello, una mossa che smentisce categoricamente le voci di un ritorno di Signorini. Mediaset sembra puntare tutto su Super Simo per rilanciare il reality più famoso della TV italiana. Ma attenzione: il nome di Veronica Gentili è ancora in gara, pronta a mettere il suo volto in ascesa a disposizione del programma.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva