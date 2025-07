News tv. “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, tutte le curiosità sulla nuova fiction Rai con Alessandro Gassmann – Nel 2026 Alessandro Gassmann sarà ancora una volta protagonista del prime time di Rai 1. Dopo il successo consolidato della serie Un Professore, l’attore romano si cimenta con un personaggio sfaccettato, carismatico e tormentato: Guido Guerrieri, l’avvocato nato dalla penna dell’ex magistrato e scrittore Gianrico Carofiglio.

La nuova fiction, in sei episodi, è attesa nei primi mesi del prossimo anno e si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti della stagione televisiva. Gli episodi si ispirano a tre romanzi della celebre saga legale: Ragionevoli dubbi e Le perfezioni provvisorie, editi da Sellerio, e La regola dell’equilibrio, pubblicato da Giulio Einaudi Editore. Una produzione ambiziosa che mescola legal thriller, introspezione psicologica e ironia malinconica, affidata alla regia di Gianluca Tavarelli (già dietro la macchina da presa di successi come Il giovane Montalbano), e che promette di raccontare la giustizia italiana da una prospettiva nuova, umana, coinvolgente.

Guido Guerrieri, l’avvocato che combatte dentro e fuori l’aula

Guerrieri non è un eroe senza macchia. Anzi, è proprio nella sua umanissima imperfezione che risiede il suo fascino. Avvocato penalista di talento, uomo colto e riflessivo, è affascinato dalla boxe, che pratica per disciplina più che per aggressività, e attraversa un momento esistenziale complicato: la separazione dalla moglie Sara è una ferita aperta che lo accompagna silenziosamente. Ma la sua vita professionale non gli concede tregua. Ogni caso che affronta diventa un campo di battaglia morale e intellettuale: un cliente che riemerge inaspettato dal suo passato; la scomparsa inspiegabile di una ragazza, Manuela, che lo trascina in un’indagine piena di ombre; l’assassinio di una brillante biologa che mette a nudo contraddizioni e sospetti. E poi, il caso più doloroso: il giudice Larocca, amico di vecchia data, stimato e incorruttibile, che viene travolto da un’accusa di corruzione. Guerrieri si ritrova diviso tra l’istinto del difensore e i dubbi sulla verità. In tutto questo, la sua voce interiore accompagna lo spettatore in un mondo dove la giustizia non è mai bianca o nera, ma fatta di infinite sfumature di grigio.

