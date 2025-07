Mara Venier, il futuro di “Domenica In” sempre più incerto: salta una figura chiave del cast

News Tv Continuano le tensioni tra Rai e Mara Venier, a poco più di due mesi dall’inizio della nuova edizione di Domenica In, che quest’anno festeggerà i suoi 50 anni. Dopo una serie di colpi di scena e trattative travagliate, il futuro dello storico programma della domenica pomeriggio di Rai 1 è tutt’altro che definito. Tra cambiamenti improvvisi nel cast, strappi dietro le quinte e nuovi equilibri da trovare, la stagione 2025/26 si preannuncia complicata e carica di sorprese.

Leggi anche: Gerry Scotti, l’attacco ad “Affari Tuoi” durante il debutto de “La Ruota della Fortuna”

Leggi anche: La Rai punta su Belen Rodriguez, ecco dove la rivedremo

Domenica In: Mara Venier resta ma la stagione è in bilico

Nonostante l’assenza di Mara Venier alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la stagione 2025/26 abbia fatto molto parlare, la conduttrice ha confermato che tornerà regolarmente alla guida di Domenica In a partire da settembre. Il programma celebrerà il mezzo secolo di vita, e la Rai non poteva rinunciare a una delle sue colonne portanti. Tuttavia, la strada verso il ritorno non è stata semplice: tra le parti si sono svolte lunghe trattative, con la conduttrice che ha mostrato non poche riserve, lasciando trapelare una certa tensione nel rapporto con l’azienda televisiva.

Il volto noto della domenica Rai non sarà più da sola al timone: la nuova formula vedrà infatti la presenza di un co-conduttore, con Gabriele Corsi che affiancherà Venier. Allo stesso tempo, è saltato all’ultimo momento il nome di Nek, che sembrava dovesse essere proprio il secondo volto della trasmissione ma ha dovuto rinunciare a causa degli impegni con il suo tour.

Leggi anche: “Tale e Quale Show”, Carlo Conti al lavoro: chi potrebbe arrivare nel cast

Regista storico a rischio: le indiscrezioni su Duccio Forzano

Non si placa il clima di tensione dietro le quinte di Domenica In. Secondo alcune indiscrezioni rilanciate dal sito L’Architetto e riprese da Libero, la Rai starebbe valutando un cambio importante alla regia del programma, decidendo di affidarsi maggiormente a registi interni per valorizzare le proprie professionalità. Tra i nomi che potrebbero essere coinvolti in questa “rivoluzione” c’è quello di Duccio Forzano, storico regista di Domenica In, artefice di molte edizioni memorabili, compresa l’ultima con Mara Venier.

Al momento, però, non vi è alcuna conferma ufficiale dell’allontanamento di Forzano, che resta una figura chiave per lo stile e l’identità dello show. Questa ipotesi, se confermata, potrebbe rappresentare un cambiamento significativo a pochi mesi dal cinquantesimo anniversario della trasmissione, acuendo le tensioni tra la conduttrice e la Rai.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva