News tv. “Tale e Quale Show”, Carlo Conti al lavoro: chi potrebbe arrivare nel cast – Settembre è ancora lontano, ma la macchina di Tale e Quale Show si è già rimessa in moto. Carlo Conti, come ogni anno, è al lavoro dietro le quinte per assemblare il cast del varietà del venerdì sera di Rai 1, che tornerà in onda il 26 settembre con una nuova edizione. Il programma, nato nel 2012 e diventato uno dei cavalli di battaglia della rete ammiraglia, si prepara a riaprire il sipario con nuove trasformazioni, performance canore e sorprese.

Leggi anche: Cristina Plevani, a “Pomeriggio 5” l’amara ammissione dopo “l’Isola dei Famosi”

Leggi anche: Gerry Scotti rilancia la sfida alla Rai, poi quelle parole su Striscia e De Martino…

“Tale e Quale Show”, Carlo Conti al lavoro: chi potrebbe arrivare nel cast

La lista ufficiale dei concorrenti è ancora top secret, ma i provini sono in corso e le indiscrezioni cominciano a circolare con insistenza. Le pagine di spettacolo si interrogano: chi salirà sul palco del talent più trasformista della televisione italiana? Tra i nomi emersi in queste ore c’è quello di una figura ben nota agli spettatori di lunga data. Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica per Dagospia, tra i volti che avrebbero sostenuto il provino figura anche una showgirl che negli anni ’90 era spesso presente nei palinsesti televisivi.

Una candidatura che fa rumore dagli anni ’90

Il riferimento è a Sabina Stilo, ex soubrette e volto popolare di programmi di intrattenimento di fine secolo scorso. Stando a quanto riporta Candela, la showgirl avrebbe partecipato a un provino per cercare di ottenere un posto nel cast del programma condotto da Carlo Conti. “La showgirl, nota negli anni ’90, Sabina Stilo punta a Tale e Quale Show… Si è sottoposta al provino…”, si legge nel retroscena firmato Dagospia. L’esito del provino non è stato reso noto, ma pare che Sabina Stilo nutra grandi speranze. Sempre secondo Candela, la showgirl sarebbe in attesa del verdetto e spererebbe di strappare un sì da Carlo Conti, che non ha ancora ufficializzato il cast definitivo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva