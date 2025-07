News tv. ”È innocente!”. Il paradiso delle signore, Vanessa Gravina se lo lascia sfuggire: le anticipazioni sulla soap di Rai 1 – C’è un personaggio che, più di tutti, incarna l’eleganza, la potenza e il mistero ne Il Paradiso delle Signore: è Adelaide di Sant’Erasmo, la contessa dagli occhi di ghiaccio interpretata con intensità e misura da Vanessa Gravina. Figura centrale della soap di Rai 1, Adelaide è molto più di un semplice snodo narrativo: è simbolo di una femminilità aristocratica che si confronta con le trasformazioni sociali dell’Italia degli anni ’60, in bilico tra tradizione e desiderio di autodeterminazione.

“Il paradiso delle signore”, Vanessa Gravina rompe il silenzio su Adelaide e Umberto: le anticipazioni della soap

Dietro la corazza di alterigia, la contessa cela infatti fragilità profonde, ferite mai sanate e un bisogno di amore che si scontra con il peso del proprio lignaggio. Il suo ritorno nelle prossime puntate, previsto per settembre con la decima stagione, sarà tutt’altro che secondario: Adelaide è pronta a riprendersi tutto, a cominciare dalla gestione dei propri sentimenti. Come rivelato da SuperGuida TV, il ritorno in scena della contessa coinciderà con un momento chiave nella narrazione. Adelaide tornerà a convivere con Umberto Guarnieri, l’uomo con cui ha condiviso un passato fatto di passione e tradimenti. Ma c’è un problema: nel frattempo, nella sua vita è entrato Marcello, giovane e affascinante, decisamente lontano dal mondo a cui lei appartiene. E proprio questa nuova relazione sarà il motore di tensioni: Umberto, ancora legato alla contessa, non accetterà facilmente la sua vicinanza a un altro uomo. Il rapporto fra i due si farà teso, carico di ambiguità.

Vanessa Gravina: “Adelaide è una donna del Seicento proiettata nel 2060”

In un’intervista esclusiva a SuperGuida TV, Vanessa Gravina ha raccontato così l’evoluzione del suo personaggio: “La ritroviamo in una fase, secondo me, molto bella. Dopo essere stata vicina alla morte attraverserà una fase più leggera in cui non avrà più il tabù di doversi nascondere davanti a un mondo ostile solo perché l’uomo che le è accanto è giovane mentre lei è una nobildonna. Poi però succederanno delle cose che metteranno di nuovo tutto in discussione”. Quanto al cognato, il temuto banchiere milanese, l’attrice sottolinea: “Umberto è una presenza fondamentale nella vita di Adelaide soprattutto perché hanno in comune una figlia, Odile. Umberto condiziona ma in questo caso non sarà lui il nemico e l’ostacolo a un coronamento di un potenziale sogno. Umberto questa volta è innocente”.

Il pubblico la ama, e lei lo sa. “Allora, io veramente dove vado vado, c’è tanto amore dietro a questa donna, a questo personaggio che è di una modernità incredibile. Perché è una donna del 600 proiettata nel 2060, è un personaggio che non invecchia. Pur vivendo dentro le quattro mura di una casa, Adelaide sa tutto della vita, prevede ciò che accadrà. È una sorta di sibilla del futuro. E il mondo che vede questo personaggio, che cammina e vive con questo personaggio ne viene sorpreso continuamente come me che la interpreto. E poi è un personaggio che spiazza qualunque cosa faccia”, ha confessato Vanessa Gravina. Un’intervista intesa che arriva mentre sul web cominciano a circolare le prime indiscrezioni sulla soap. Pronti ad altre anticipazioni?

