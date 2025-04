News tv. “Il Paradiso delle signore” salta anche oggi: bufera sui social, contro la Rai anche lui – Un pomeriggio come tanti, un appuntamento atteso, una soap che riempie le case e i cuori di milioni di italiani. E poi… niente. Giovedì 24 aprile, Il Paradiso delle Signore, la storica fiction pomeridiana di Rai1, è saltata per il secondo giorno consecutivo. Ma se mercoledì lo stop era comprensibile – dovuto alla programmazione speciale in omaggio a Papa Francesco, nel giorno della sua scomparsa – giovedì no. Giovedì a far saltare il palinsesto è stato uno speciale in diretta dalla Camera dei Deputati targato Rai Parlamento. Un cambio improvviso, non segnalato, che ha mandato su tutte le furie i telespettatori, che si sono riversati sui social. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Funerali di Papa Francesco, rivoluzione in Rai: come cambia il palinsesto

Leggi anche: “Mi aiuti?”: Papa Francesco, Clerici invita Conti ma l’emozione è troppa (VIDEO)

“Il Paradiso delle signore” salta anche oggi: bufera sui social, contro la Rai anche lui

Il primo a dare voce al malcontento collettivo è stato il noto giornalista, Davide Maggio. L’ha fatto con un tweet lapidario: “#IlParadisodelleSignore incomprensibilmente saltato anche oggi. La soap di #Rai1, dopo lo stop di ieri, non è andata in onda neppure oggi… mentre a #BellaMa’ su #Rai2 si canta!”. Apriti cielo. Letteralmente. In pochi minuti i social sono esplosi. L’hashtag #IlParadisoDelleSignore è balzato in cima alle tendenze su X, popolato da centinaia di commenti indignati: “Un’interruzione vergognosa”, “Palinsesto schizofrenico”, “Non siamo cittadini di serie B solo perché guardiamo una soap”. (continua a leggere dopo le foto)

#IlParadisodelleSignore incomprensibilmente saltato anche oggi



La soap di #Rai1, dopo lo stop di ieri, non è andata in onda neppure oggi… mentre a #BellaMa' su #Rai2 si canta! 👇https://t.co/UUQk98epqc — Davide Maggio (@davidemaggio) April 23, 2025

“Il Paradiso delle signore” salta: esplode la rabbia sui social

A far aumentare la frustrazione nel pubblico è stato il silenzio (strategico?) di Caterina Balivo. La conduttrice di La Volta Buona, che precede in palinsesto la soap, non ha menzionato subito l’assenza della puntata. Un dettaglio che molti hanno notato e commentato: “Tace sul Paradiso… per non rischiare un calo di ascolti?”, si sono chiesti in tanti. Un’ipotesi che serpeggia tra i fan, alimentata dal fatto che altrove, sulla stessa Rai, tutto è andato regolarmente in onda: È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici c’è stato stamani, BellaMa’ su Rai 2 con tanto di musica e canzoni. Insomma: il lutto c’era, ma a targhe alterne?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva