“L’isola dei Famosi”, chi è stato eliminato: il nome a sorpresa

News TV. Ieri, 28 maggio 2025, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2025. Tra prove estreme, strategie e scontri sempre più accesi, il momento clou della serata è stato l’eliminazione al televoto, che ha riservato una sorpresa inaspettata. Scopriamo chi del gruppo di naufraghi ha dovuto lasciare l’Isola definitivamente.

Televoto Isola dei Famosi 2025: la parola al pubblico

Lacrime, abbracci e tanta tensione: così si è aperta la puntata del 28 maggio di Isola dei Famosi 2025, dove Mirko Frezza, Patrizia Rossetti e Alessia Fabiani si sono ritrovati a rischio eliminazione. Il televoto ha fatto il suo corso e il primo nome a uscire indenne è stato quello di Mirko Frezza. Per l’attore romano è stato un autentico sospiro di sollievo, dopo giorni difficili vissuti tra dubbi, scontri e momenti di silenziosa riflessione sotto le stelle dell’Honduras.

Un piccolo trionfo personale per lui, che non era affatto dato per favorito secondo i sondaggi circolati nelle ore precedenti. E invece, a sorpresa, il pubblico ha deciso di dargli fiducia, facendolo restare ancora in gioco tra cocchi, zanzare e confessionali infuocati.

Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti: rischio eliminazione all’Isola dei Famosi

La tensione, però, è rimasta alta fino all’ultimo secondo per le altre due naufraghe in bilico: Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti, entrambe veterane del mondo dello spettacolo, ma con percorsi e approcci molto diversi sull’Isola. La Rossetti, già apprezzata al Grande Fratello Vip, ha mostrato anche in Honduras il suo carattere schietto e la sua resistenza d’acciaio. Molto amata dai fan, ha raccolto consensi per il suo stile diretto e la voglia di mettersi in gioco.

Diversa invece la situazione per Alessia Fabiani, sulla quale il pubblico ha espresso sentimenti contrastanti. Secondo il sondaggio riportato da Grandefratelloforumfree, proprio lei e Frezza erano dati come i più a rischio. Il suo comportamento e qualche momento di tensione vissuto con altri concorrenti potrebbero aver pesato sul giudizio degli spettatori. Ma il verdetto finale è arrivato solo a tarda sera, lasciando tutti con il fiato sospeso.

