La conduttrice Tv è incinta: sarà mamma per la prima volta 46 anni

News TV. Chi l’avrebbe mai detto? Una conduttrice televisiva arriva in studio con una notizia che lascia tutti a bocca aperta! Ospite di Caterina Balivo, si è presentata con un pancione che nessuno si sarebbe aspettato: sarà mamma a 46 anni! Una gravidanza tenuta segreta fino ad ora, che ha sorpreso non solo il pubblico, ma anche chi lavora con lei ogni giorno.

Con un sorriso grande quanto il mondo, la futura mamma ha condiviso la sua gioia infinita. “È una bambina, nascerà ad agosto“, ha annunciato, sognando che possa nascere nel giorno del suo compleanno. “Ultimamente i miei momenti preferiti sono quando mi rilasso, mi accarezzo la pancia e sento la piccola muoversi”, ha aggiunto visibilmente emozionata. Un momento magico che la vita le ha regalato.

Leggi anche: “Sei stata pessima”. “Affari tuoi”, concorrente riempita di critiche: cosa ha fatto

Leggi anche: Famoso conduttore si propone per “Domenica In”: Mara Venier avvisata, in Rai già festeggiano

Il nome svelato in diretta: Chiara Giallonardo

E per chi si chiede chi sia questa misteriosa futura mamma, ecco svelato il nome: Chiara Giallonardo. Al settimo cielo, ha dichiarato di aver atteso questo momento per molto tempo. “Forse mi mancherà la pancia, è un miracolo. La vita non sempre ti offre il momento giusto per essere genitore, ma finalmente è arrivato”, ha confessato.

E il compagno di Chiara? Carlo, 53 anni, è al suo fianco mentre la coppia cerca ancora il nome perfetto per la loro principessa. “Eravamo pronti per un maschietto, lo avremmo chiamato Romeo come mio padre, ma ora c’è un ballottaggio in corso”, ha spiegato Chiara con un sorriso.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva